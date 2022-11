‘Frustrerend’, zo omschrijft Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies de kwalificatie in Brazilië. De gesplitste strategie pakte slecht uit voor het team, al was het volgens Mekies ook ‘een beetje een loterij’ door de wisselvallige omstandigheden.

Op de nog droge baan begon bijna iedereen op de zachte band in Q3, op Charles Leclerc na. Hij ging naar buiten op de intermediates en wist dat hij niet voor een snelle tijd kon gaan. De regen kwam vooral nadat de meeste coureurs hun eerste ronde hadden voltooid. Carlos Sainz was vijfde, Leclerc noteerde geen tijd en werd zo tiende.

“Het was een beetje een loterij”, vat Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies de kwalificatie op het wisselvallige Interlagos samen. “We moesten de hele sessie hard werken en we maakten soms de juiste beslissing en soms niet helemaal, zoals het geval was met Charles in Q3.”

Ferrari wilde de strategieën ‘splitsen’ omdat het team zag dat de regen ‘op komst’ was. “Sterker nog, de coureurs op de zachte band hadden slechts genoeg tijd voor één ronde voordat de regen heviger werd. Het is frustrerend voor Charles en het hele team, zeker omdat we dit seizoen enkele geweldige kwalificaties hebben gehad, ook onder dit soort lastige omstandigheden. We zullen hiervan leren”, aldus Mekies.

Ferrari was uiteindelijk ‘niet het enige team met wisselend succes’, stelt Mekies, ‘met één auto meer vooraan en de ander iets verder naar achteren’. “Het is het begin van een lang weekend en we zullen proberen de sprintrace te maximaliseren. Onze coureurs hebben dezelfde doelen. Carlos wil zo hoog mogelijk eindigen om de gridstraf van vijf plekken te verzachten terwijl Charles een plek op de eerste drie startrijen wil veiligstellen”, besluit de sportief directeur van Ferrari.