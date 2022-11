Charles Leclerc kende op Interlagos een horrorkwalificatie. Voor de zoveelste keer dit jaar wordt hij door het team aan de pitmuur in de steek gelaten. De keuze om Q3 te beginnen op intermediates terwijl het nog niet regende, pakte desastreus uit. Luisterend naar het radioverkeer tussen Leclerc en zijn engineer valt weer op hoe er getreuzeld wordt.

De omstandigheden tijdens Q2 en Q3 zijn verraderlijk. Aan het eind van de middag kan het in São Paulo elk moment zomaar losbarsten. Tijdens Q2 blijft de regen uit, maar bij groen licht voor Q3 vallen de eerste druppels uit het dreigende donkere wolkendek. Kevin Magnussen profiteert optimaal, hij rijdt als eerste naar buiten en gaat er als een haas vandoor. Hij pakt uiteindelijk de pole voor Max Verstappen die tweede wordt.

In het rijtje auto’s dat bij de pitexit staat te wachten, valt een Ferrari op. Charles Leclerc staat namelijk op intermediates terwijl het nog niet eens echt regent. Leclerc merkt het zelf ook op: “Ben ik de enige die op intermediates staat?”, vraagt hij weifelend. Na twee bochten bekruipt hem al het gevoel dat dit niet de juiste keuze is. “Wat doe ik als de regen uitblijft, push ik wel voor een rondje?” Zijn engineer geeft geen uitsluitsel: “Ik kom bij je terug”, zegt hij tot twee keer toe. “Het regent nog lang niet genoeg”, zegt Leclerc bij de voorlaatste bocht. “Laat het me weten.”

Leclerc in de pitstraat, hier wél op de softs. Foto: Motorsport Images

Dat gebeurt uiteindelijk te laat, Leclerc is al op volle snelheid en de pitexit voorbij: “Box nu! Box nu!” Ook aan de pitmuur hebben ze nu eindelijk door dat ze het mis hebben. Een gebalde vuist van Leclerc is het antwoord. “Ja, lekker! Laat me het nu maar proberen.” Leclerc doet alsnog een poging, uiteraard komt hij er niet aan te pas. Pérez achter hem is veel sneller en wordt opgehouden. Na een snelle bandenwissel gaat hij weer op pad: “Vertel me, gaat de regen nu echt komen?” Engineer: “We geloven dat de intensiteit zal toenemen.” Leclerc: “Verdomme! Ik ga alles geven, ik ga risico’s nemen.”

Vijf seconden later strandt Russell in de grindbak, vlak voor Leclerc. “En dat was het, het regent al teveel”, treurt Leclerc. “Heeft iedereen een rondje gereden op de slicks? Schitterend, echt. F#@[email protected] beautiful”, sluit hij sarcastisch af. Leclerc heeft geen tijd kunnen neerzetten en start de sprint morgen vanaf P10. Als de regen echt losbarst en voor het einde van de sessie al duidelijk is dat een verbetering onmogelijk is, gaat Leclerc duidelijk teleurgesteld verhaal halen bij de pitmuur. De nazit vanavond bij Ferrari zal niet heel gezellig zijn.

