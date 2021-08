Ferrari-teambaas Mattia Binotto stelt dat zijn team het gat in de kwalificaties dit jaar heeft gehalveerd. Het is voor hem nog steeds geen reden tot juichen, aangezien het nog altijd om een gat van 0,7 seconde gaat: “Dat mogen we niet negeren.”

Ferrari staat er dit seizoen stukken beter voor dan in 2020. De hoogtepunten zijn vooral in de kwalificatie te vinden, aangezien de Italiaanse renstal dit seizoen toch al twee keer op poleposition stond. In Monaco kwam het dan niet zover dat Charles Leclerc van pole zou vertrekken vanwege problemen met de auto, maar in Azerbeidzjan stond Ferrari er opnieuw goed bij op de zaterdag. Volgens teambaas Binotto heeft Ferrari op dat gebied dan ook grote stappen gezet, maar mag het nog niet te hard juichen.

“Als we naar de rondetijden kijken, de pure prestaties van de auto,” zegt Binotto, “laten we zeggen de kwalificatie van vorig jaar, want we zitten allemaal op de maximale prestatie… Als we het gemiddelde van het seizoen nemen, dan zaten we 1,4 seconden van de poleposition verwijderd, vandaag is dat 0,7 seconde. Dat is nog steeds een gat dat we niet mogen negeren, we zijn er volledig van op de hoogte, maar we hebben het gat op zijn best gehalveerd.”

Binotto is dan ook blij om te zien dat Ferrari na elf races al meer punten heeft gepakt dan in het gehele seizoen 2020. Met 163 punten staan zij op gelijke hoogte met McLaren. “Het is bemoedigend, want we gaan de juiste kant op. We staan derde bij de constructeurs en hebben evenveel punten als McLaren. Dat toont onze vooruitgang aan.”

