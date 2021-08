Charles Leclerc zegt dat hij een jaar de tijd nodig had om zich aan te passen aan Ferrari. De Monegask zegt dat hij zich wel direct op zijn gemak voelde, maar wel nog een gevoel moest krijgen voor de dynamiek van het team.

Leclerc debuteerde in 2018 in de Formule 1, waar hij als Ferrari-junior bij Sauber, nu Alfa Romeo, gestald werd. De Monegask liet een goede indruk achter en met name zijn race in Azerbeidzjan sprong eruit. Het zou dan ook slechts een seizoen duren voordat de Formule 2-kampioen van 2017 de overstap zou maken naar Ferrari. Dat was natuurlijk een wereld van verschil, aangezien hij van hekkensluiter naar topteam ging en er dus een heel andere druk om de hoek kwam kijken.

Lees ook: Ferrari kijkt tegen schadeformulier van ruim 2,5 miljoen euro aan

“Ik voelde me vanaf het begin op mijn gemak”, zegt Leclerc in de podcast van de Formule 1, Beyond the Grid. “Ik had veel dingen te leren, maar ik had het gevoel dat ik die dingen meteen wist, wat betreft de sociale relaties. Om me op mijn gemak te voelen bij hoe zo’n groot team werkt? Ik zou zeggen dat het bijna een jaar kostte”, aldus Leclerc over zijn aanpassing aan de Scuderia.

Lees ook: Ferrari vreest gridstraf voor Leclerc dankzij onherstelbaar beschadigde motor na crash Stroll

Dat het zo lang duurde voordat Leclerc zijn werk bij Ferrari onder de knie kreeg, had te maken met de andere filosofie van het team. “Het kostte bijna een jaar om de hele dynamiek van het team te begrijpen, hoe je de problemen aanpakt, hoe je reageert op de problemen. Ja, bijna een jaar”, benadrukt Leclerc. “Dat is een lange periode, ja. Dat is een erg lange tijd, maar het was ook erg interessant.”

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de Grand Prix van Hongarije en het weekend van Max Verstappen. FORMULE 1 nr. 10 ligt nu in de winkels en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.