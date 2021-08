Ferrari heeft in de eerste elf races van het seizoen voor een bedrag van ‘meer dan 2,5 miljoen euro’ schade gereden, zegt teambaas Mattia Binotto. De Italiaan zegt dat ze al een reserve hebben voor onvoorziene omstandigheden voor de rest van het seizoen: “Je weet maar nooit.”

Ferrari heeft dit jaar meerdere zware crashes gehad. Zo knalde Charles Leclerc zijn rode bolide in de kwalificatie in de vangrail bij Piscine in de straten van Monaco. Hij pakte wel de poleposition, maar de schade voorkwam dat de Monegask aan de start van zijn thuisrace kon verschijnen. In Hongarije pakte Ferrari de grootste schadepost van het seizoen. Carlos Sainz crashte in de kwalificatie en beschadigde zijn voorvleugel terwijl Leclerc werd uitgeschakeld door Lance Stroll bij de start. De sidepod van de Ferrari raakte zwaar beschadigd en later zou blijken dat de krachtbron onherstelbaar beschadigd was geraakt bij de crash.

“Als ik naar de schade kijk die we dit seizoen tot nu toe, van Bahrein tot aan Hongarije, gereden hebben op de baan, dan is dat meer dan 2,5 miljoen euro”, zegt Binotto. “Dat toont maar aan hoe significant ze zijn geweest, en we zitten pas halverwege het seizoen. We hebben wat reserve voor onvoorziene omstandigheden in onze budgetcap, wat we wel nodig zullen hebben omdat je nooit weet welke verrassingen ons nog te wachten staan”, aldus de Italiaan.

Eerder pleitte Binotto al voor een eerlijkere afhandeling van de schadekosten, zeker nu de teams binnen het budgetplafond moeten blijven. “Wat we zouden moeten overwegen is dat als een coureur schuldig is, het team van die coureur het andere team betaalt voor de schade en reparaties. Dat zorgt ervoor dat de coureurs wat meer verantwoordelijkheid dragen”, aldus de Italiaan.

