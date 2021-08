Ferrari-teambaas Mattia Binotto vindt dat het tijd wordt dat alle teambazen in gesprek gaan over schadeposten. Volgens de Italiaan moet het huidige systeem eerlijker, zeker nu de teams rekening moeten houden met het budgetplafond. Zelf oppert hij een radicaal idee: het team van een coureur die als schuldige wordt aangewezen moet de schade en reparaties van dat team betalen.

Het raceweekend in Hongarije was een kostbare voor Ferrari. Op zaterdag crashte Carlos Sainz in de laatste bocht van de Hungaroring door een windvlaag. De Spanjaard verloor de controle over de Ferrari en knalde zo met de zijkant in de bandenstapels. De voorvleugel lag aan diggelen en Sainz kon een goede klassering wel vergeten.

Op zondag was er een schadepost aan de andere kant van de garage. Charles Leclerc zag ineens de Aston Martin van Lance Stroll vol tegen de rechter sidepod knallen. De Ferrari liep hevige schade op en was onbestuurbaar, waardoor de Monegask in bocht 2 al moest uitstappen.

Voornamelijk de laatste crash was pijnlijk voor Ferrari, omdat Leclerc er niks aan kon doen dat Stroll tegen hem knalde. Toch is de rekening voor Ferrari zelf, dat net al alle andere teams rekening moet houden met het budgetplafond. Volgens teambaas Mattia Binotto wordt het dan ook hoogtijd dat de Formule 1 kijkt naar een beter alternatief om dit soort onverwachte kostenposten eerlijker te maken.

“Ik denk dat er in de nabije toekomst wel wat waarde zit in gesprekken met de teambazen, de FIA en de Formule 1”, zegt Binotto. “Het is duidelijk dat als je niet schuldig bent, het hebben van schade binnen het budgetplafond nu nog meer consequenties heeft. Moeten we uitzonderingen toevoegen? Ik weet niet zeker of dat de oplossing is. Ik denk dat zoiets erg lastig te controleren is.”

Wel heeft Binotto zelf al een voorstel. “Wat we zouden moeten overwegen is dat als een coureur schuldig is, het team van die coureur het andere team betaalt voor de schade en reparaties. Dat zorgt ervoor dat de coureurs wat meer verantwoordelijkheid dragen”, aldus de Italiaan.