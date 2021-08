Charles Leclerc was niet blij met de ‘bowlende’ Lance Stroll in de Hongaarse Grand Prix. De Monegask kreeg de Aston Martin vol in de zijkant en moest na twee bochten al uitvallen: “Dat is gewoon shit.”

Ferrari kende geen geweldige kwalificatie op de Hungaroring. Leclerc kwam niet verder dan de zevende tijd terwijl Carlos Sainz na een crash als vijftiende van start ging. Leclerc voelde wel dat hij in de regen een kans had, maar in bocht 1 ging het al fout voor hem. De Monegask sneed de apex aan voor bocht 1 en leek te profiteren van de chaos veroorzaakt door Valtteri Bottas, maar kreeg toen plots de Aston Martin van Lance Stroll in de rechterkant van zijn bolide. De Ferrari was gehavend, maar Leclerc wilde niet opgeven. Dat moest dan toch in bocht 2, toen de auto onbestuurbaar bleek. Al snel na zijn uitvalbeurt liet Leclerc van zich horen op Twitter: “Mooi potje bowlen. Zo frustrerend”, was de korte reactie van Leclerc, die duidelijk niet blij was met zijn Canadese collega.

Foto: BSR Agency

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, sprak Leclerc daarna voor de camera. “Bij de meeste incidenten is het begrijpelijk dat je meerdere visies hebt op dat incident, maar in dit geval was het overduidelijk. Ik zat al in de bocht en Lance reed gewoon midden in de bocht tegen mij aan. Hij kwam uit het niets. Het is zeer frustrerend, ik wist dat we een kans hadden vandaag. Ik deed het rustig aan om in mijn positie te blijven en later het verschil te maken. Om dan zo te finishen, dat is gewoon shit”, aldus de Monegask.

De schade aan de rechterzijde van de Ferrari was groot. Op de onboard was te zien dat hij na de crash wel nog probeert door te rijden, maar de Ferrari was onbestuurbaar en Leclerc spinde dan ook in bocht 2. Daarna zat er weinig anders op dan uitstappen. “Dat was groot. Ik kwam aan bij de remzone voor de volgende bocht en ik spinde direct.”

“Het enige wat ik zag, was dat hij van ver kwam en dat hij me raakte”, vat Leclerc het incident met de ‘bowlende’ Stroll nog even samen. “Ik weet niet waardoor, maar het is uiteraard jammer”, besluit de teleurgestelde Ferrari-coureur.