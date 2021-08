Niet alleen in de kwalificatie, maar ook op het gebied van pitstops heeft Ferrari grote stappen vooruit gezet, zegt teambaas Mattia Binotto. Volgens hem was 84 procent van de pitstops dit seizoen onder de drie seconden, waar dat vorig jaar slechts 48 procent was: “Er is slechts één team dat het beter doet dan wij wat betreft percentage onder de drie seconden.”

“Het gaat niet alleen om de pure prestaties”, benadrukt Binotto. “Het is ons doel om te proberen op elk vlak te verbeteren in 2021.” De Italiaan haalt de pitstops van het team aan, die voorheen nogal achterbleven in snelheid ten opzichte van concurrenten als Mercedes en Red Bull. Op dat vlak heeft de Scuderia nu ook grote stappen gezet, meent Binotto.

“Ik zeg altijd dat een goede pitstop onder de drie seconden zit, dat is inclusief de coureur die de pitbox verlaat”, zegt Binotto. “Misschien lijkt drie nog een hoog getal, maar ik zeg altijd dat het in een strategie belangrijk is om consistent te zijn, niet alleen maar snel. Misschien is je laatste pitstop 4,5 seconden, vijf seconden of zes seconden, dan zit je in een lastige situatie.”

“Als we kijken naar hoeveel van onze pitstops dit seizoen onder de drie seconden zaten: dat is 84 procent. Vorig jaar? Toen was het 48 procent”, stelt Binotto. “Daar laten we opnieuw zien dat we zeker weten onze pitstoptijden hebben verbeterd, evenals de kwaliteit. Er is slechts één team dat het beter doet dan wij wat betreft percentage onder de drie seconden”, besluit Binotto, wijzend naar Red Bull.

