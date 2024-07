Carlos Sainz hoopt dat Ferrari met nieuwe updates in Silverstone kan komen. Het Italiaanse team is sinds de Grand Prix van Monaco namelijk een beetje weggezakt. Volgens de Spanjaard heeft dat vooral met de tegenvallende prestaties in de hogesnelheidsbochten te maken.

Na de overwinning van Charles Leclerc in Monaco lijkt het Ferrari niet meer voor de wind te gaan. In Canada kwamen beide Ferrari-coureurs niet over de finishlijn, terwijl in Spanje de coureurs genoegen moesten nemen met een P5 en een P6. In Oostenrijk kwam Carlos Sainz nog wel op het podium terecht, mede dankzij de botsing tussen Max Verstappen en Lando Norris, maar Leclerc eindigde daar als elfde.

Sainz vertelt nu dat Ferrari hard aan het werk is om zo snel mogelijk met nieuwe updates voor Silverstone te komen. “Ik zie dat de fabriek alles op alles zet om de problemen die we de afgelopen weekenden hebben gehad te begrijpen”, wordt Sainz geciteerd door RaceFans. “Ze proberen om voor Silverstone een pakket te ontwikkelen waarmee we iets beter kunnen presteren in de hogesnelheidsbochten. Dat is duidelijk onze zwakte.”

De Spanjaard moest al meerdere malen toezien hoe vooral Max Verstappen sneller door de hogesnelheidsbochten reed. “Max was daar zoveel sneller, maar niet alleen Max, ook Mercedes en McLaren waren ons duidelijk een stap voor in dat soort bochten. En we weten dat Silverstone de koning van de hogesnelheidsbochten is, dus we moeten een stap maken”, legt Sainz uit. De Spanjaard hoopt dat Ferrari met de nieuwe updates voor Silverstone vooral het tempo tijdens de kwalificatiesessie kan verbeteren.

