Ferrari kijkt tevreden terug op de eerste dag van de Dutch Grand Prix. De coureurs van de Italiaanse renstal sloten de tweede vrijdagse training op Circuit Zandvoort af met de snelste tijden van de dag.

Charles Leclerc rondde het circuit in de tweede sessie in 1:12.345, terwijl Carlos Sainz er vier duizendsten langzamer over deed: 1:12.349. Daarmee waren ze nipt sneller dan Mercedes-coureurs George Russell (1:12.455) en Lewis Hamilton (1:12.695) die de eerste sessie topten.

De tijden zorgden voor vrolijke gezichten bij de Scuderia. “Over het algemeen was het een prima vrijdag hier in Zandvoort”, aldus Sainz. “Het was geweldig om weer terug te zijn op zo’n veeleisend en uitdagend circuit voor coureurs en auto’s, ik heb er erg van genoten. Wat de prestaties betreft: het was een vlekkeloze vrijdag. We hebben ons plan voor zover de lange als de korte runs, zonder problemen kunnen uitvoeren.”

Concurrenten

De Mercedessen waren echter niet ver weg en Sainz verwacht ook nog wel wat van de Red Bulls die vrijdag niet op de afspraak leken. “Het lijkt erop dat het krap wordt tussen ons en onze rivalen, dus als we vannacht nog wat vermogen kunnen vinden dan zal dat ons zeker helpen bij het ingaan van de kwalificatie.”

“We hebben het tempo in VT2 wat opgeschroefd, maar we waren er nog niet helemaal met de balans van de auto”, vult Leclerc aan “We hebben nog wat werk voor de boeg, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we zaterdag een stap voorwaarts kunnen maken.”

