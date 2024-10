Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onthult dat de Scuderia erover nadenkt om alsnog in Qatar upgrades mee te nemen. Ferrari was in Austin één van de weinige teams die geen grote upgrades had meegebracht, maar dat weerhield het Italiaanse team er niet van om met een-tweetje naar huis te gaan. Vasseur waarschuwt de tifosi wel dat ze in Mexico niet op een herhaling van het succes hoeven te rekenen.

Ferrari zorgde in Austin voor de verrassing van het weekend. Charles Leclerc en Carlos Sainz reden respectievelijk als eerste en tweede over de finishlijn. Teambaas Vasseur waarschuwt echter dat de tifosi voor het aankomende Grand Prix-weekend in Mexico niet op een herhaling hoeft te rekenen. Volgens de Fransman wordt het raceweekend in Mexico-Stad namelijk veel zwaarder.

LEES OOK: Achter de schermen bij Ferrari: Geen upgrades, of toch wel?

“De volgende (race, red.) is uitzonderlijk (op de F1-kalender, red.). Vooral vanwege de hoogte is het een grote uitdaging betreffende de koeling voor de remmen, voor de motor, enzovoort”, vertelt Vasseur aan de internationale media. Het Autódromo Hermanos Rodríguez-circuit in Mexico-Stad ligt op 2.285 meter boven zeeniveau. Het Mexicaanse circuit is het hoogste F1-circuit ter wereld. “Ik denk dat Brazilië waarschijnlijk meer in de lijn van Austin zal liggen”, geeft de Fransman de tifosi wel alvast hoop voor het derde weekend van de triple header.

Upgrades in Qatar?

Ferrari was in Austin één van de weinige teams dat besloot om geen grote upgrades mee te nemen naar het Circuit of the Americas. Voor het resultaat maakte het niet uit, maar Vasseur onthult dat de Scuderia alsnog overweegt om later in het seizoen wel een updatepakket op de SF-24 te schroeven. “Wat betreft de upgrades, als we goede opties hebben, zullen we ons best doen om iets te brengen”, vertelt de Franse teambaas. “Maar het zal waarschijnlijk pas zijn voor, niet Vegas, maar Qatar.”

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!