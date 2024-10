De Grand Prix van de Verenigde Staten heeft een indrukwekkende prestatie opgeleverd van Ferrari. Ondanks dat het team op papier geen upgrades had meegebracht, speculeert de paddock over wat er werkelijk is gebeurd onder de motorkap van de SF-24. Was een geheime aanpassing aan de voorvleugel de oorzaak voor het succes in Austin?

LEES OOK: Maakt Leclerc nog kans op de titel? ‘Laten we dat niet uitsluiten’

Geen upgrades, of toch wel?

Ferrari’s 1-2 finish in Austin lijkt opmerkelijk omdat ze, in tegenstelling tot concurrenten zoals McLaren, Red Bull en Mercedes geen formele upgrades hebben ingediend bij de FIA. Dit heeft gesuggereerd dat er niets nieuws aan de auto is toegevoegd. Toch is dat slechts een deel van het verhaal.

Volgens artikel 19.1c van het sportreglement zijn teams verplicht grote aerodynamische en carrosserie componenten te melden die niet eerder zijn gebruikt in een competitie of test. Echter heeft Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur toegegeven dat het ontbreken van een melding niet betekent dat er geen subtiele aanpassingen zijn doorgevoerd. “We hebben misschien niets doorgegeven, maar dat betekent niet dat we niets hebben meegebracht,” stelt de Fransman.

LEES OOK: Zak Brown eist ‘consequenties’ voor Red Bull: ‘In het verleden werd je gediskwalificeerd’

Speculaties over de voorvleugel

Er gaan geruchten dat Ferrari in Austin een geoptimaliseerde versie van hun voorvleugel heeft gebruikt. Hoewel deze visueel leek op de vleugel die eerder is geïntroduceerd in Singapore, suggereren insiders dat het team heeft gewerkt aan verbeteringen die de aerodynamische flexibiliteit van de vleugel verder benutten.

Flexibele voorvleugels zijn dit seizoen cruciaal gebleken om de balans van de wagen te optimaliseren. Ze helpen vooral bij het aanpakken van onderstuur in langzame bochten en overstuur op hoge snelheid. Eerder leek Ferrari hierin voorzichtig te zijn geweest, maar nu de FIA duidelijkheid heeft gegeven over wat wel en niet mag op het gebied van vleugelbuiging, heeft Ferrari besloten deze weg toch te bewandelen. “Het is geen gamechanger, maar elke honderdste van een seconde telt. In de kwalificatie zaten er twee of drie auto’s binnen een tiende van ons, dus we moeten alle details benutten,” aldus Vasseur.

Hoewel het publiek geen officiële upgrades heeft gezien, lijkt Ferrari toch een stap vooruit te hebben gezet. De subtiele veranderingen aan de voorvleugel, gecombineerd met de flexibiliteit die nu volledig wordt benut, kunnen de sleutel zijn geweest tot hun succes in Austin.

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!