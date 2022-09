Ferrari-teambaas Mattia Binotto vreest niet dat de topsnelheid van Red Bull een probleem zal vormen in de thuisrace op Monza. Wel maakt hij zich zorgen over de algemene prestaties van de rappe RB18.

Op Spa-Francorchamps moest Max Verstappen aan een inhaalrace beginnen na gridstraffen, maar heel spannend werd de race niet voor de regerend wereldkampioen. Hij rekende snel met de een na de andere coureur af en lag al snel aan de leiding, waarna hij ook gemakkelijk kon wegrijden. Dat terwijl Ferrari juist worstelde om het tempo bij te benen.

Met de thuisrace op Monza in zicht maakt Ferrari-teambaas Mattia Binotto zich echter geen zorgen over de topsnelheid van de Red Bull. “Op Monza zal het geen zorg zijn omdat we ook met een andere vleugel konden rijden in Spa, maar die hebben we niet gebruikt omdat wij geloofden dat dat niet de juiste keuze was”, legt Binotto uit.

De Italiaan heeft echter wel een andere zorg betreffende de prestaties van Red Bull. “Wat meer zorgwekkend is, is dat Red Bull minder downforce kon rijden maar nog steeds een geweldige snelheid had in de tweede sector, waar je downforce nodig hebt.”

“Zij hebben dus zowel lage luchtweerstand als high downforce, ze hebben geweldige downforce op hun auto”, geeft Binotto toe. Voor Monza, waar topsnelheid cruciaal is, zal Ferrari dan ook voor een andere strategie gaan. “Dan zullen we zeker een ander soort vleugel gebruiken met minder luchtweerstand, dus de snelheid zelf zal geen zorg vormen”, verzekert de Ferrari-teambaas.

Dat neemt alle zorgen over de prestaties van Red Bull niet weg voor Binotto. “Het is meer hun algemene performance die ze hebben laten zien wat echt een zorg is.”