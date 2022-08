Ferrari-teambaas Mattia Binotto neemt het na de Grand Prix van België op voor zijn strategisch team. Volgens Binotto hebben zij namelijk ‘de juiste beslissing’ genomen en worden van buitenaf de fouten van het team onterecht als fout gezien.

De Ferrari F1-75 bleek begin dit seizoen een auto waarmee Charles Leclerc en Carlos Sainz kunnen winnen, maar op pijnlijke wijze werd duidelijk dat Ferrari zelf nog niet voorbereid was op een titelstrijd. Meerdere uitvalbeurten door motorproblemen en strategische blunders hebben de Italiaanse renstal veel punten gekost en de titels lijken met nog acht races te gaan onbereikbaar.

Ook in België kreeg het strategisch team van Ferrari de wind van voren op sociale media. Zij haalden Leclerc in de slotfase naar binnen om voor de snelste raceronde te gaan voor een bonuspunt, maar dat kostte de Monegask uiteindelijk een plekje omdat hij een tijdstraf kreeg vanwege het te hard rijden door de pitstraat.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft dit seizoen al vaker beslissingen van zijn team moeten verdedigen en dat was op Spa-Francorchamps niet anders. “Natuurlijk is er altijd behoefte aan verbetering en zijn er lessen geleerd”, legt Binotto uit. “Maar als ik naar het seizoen tot nu toe kijk, dan is er veel perceptie van buitenaf over wat de waarheid en de realiteit zijn. Soms maken we geen fouten die wel als fouten worden gezien”, verdedigt Binotto zijn strategisch team.

Volgens Binotto was ook de beslissing van het team om Leclerc in de slotfase naar binnen te halen ‘de juiste’. “Je moet moedig zijn in de Formule 1”, stelt de Italiaan. “Wij zagen de kans om voor de snelste ronde te gaan en we hadden een marge naar Fernando om te stoppen en ervoor te gaan. Het was de juiste beslissing.”

“We wisten dat het erg spannend zou worden met Fernando, we zouden enkel de positie verliezen maar we wisten dat we die konden terugpakken op de versere banden”, vervolgt Binotto. “Dat had hem kunnen helpen voor wat betreft de DRS en de topsnelheid op het rechte stuk. Nogmaals, het was de juiste beslissing”, oordeelt de Ferrari-teambaas.