Acht races te gaan, 98 punten achterstand. Het begint er steeds slechter uit te zien voor Charles Leclerc, die zijn titelkansen ziet slinken en weet dat het ‘erg, erg lastig’ gaat worden om Max Verstappen van zijn tweede titel af te houden.

Leclerc moest net als Verstappen meer naar achteren starten in België door gridstraffen, maar de Ferrari-coureur kon zich niet zo snel een weg naar voren banen als de regerend wereldkampioen. Er stond geen maat op Verstappen, die zijn voorsprong op Leclerc, die zesde werd na een tijdstraf voor het te snel door de pitstraat rijden, opnieuw vergrootte.

Uiteraard heeft Leclerc enkele pechmomenten gekend, maar de Monegask ziet de race op Spa-Francorchamps niet als een van die pechmomenten. “Dat in de pitstraat was geen pech, dat was mijn fout”, geeft Leclerc toe. “Aan de andere kant waren we gewoon niet snel genoeg en dat is een groter probleem dan wat dan ook, dus daar moeten we hard aan werken”, spoort hij het personeel in Maranello aan.

De race in België deed Leclerc in ieder geval geen goed. “Ik voel me niet goed, naast dit alles heb je ook nog de pace… Het gekke is dat het gevoel in de auto wel prima is, maar als je dan naar de pace kijkt in vergelijking met Red Bull, dan komen zij van een heel andere planeet. We moeten dit zien te begrijpen en hopelijk is dat in Zandvoort al het geval en kunnen we weer net zo in de buurt van Red Bull zitten als in de eerste seizoenshelft.”

Met nog slechts acht races te gaan kijkt Leclerc tegen een achterstand van maar liefst 98 punten aan ten opzichte van Max Verstappen. De titel lijkt de Nederlander niet meer te kunnen ontglippen, iets wat Leclerc maar al te goed beseft. “Het begint er erg lastig uit te zien, zeker met de snelheid die zij afgelopen weekend hebben laten zien”, zegt Leclerc over zijn titelkansen. “Het wordt erg, erg lastig. Maar ik houd mijn hoofd koel, pak het race voor race aan en zal mijn best blijven doen”, besluit de Ferrari-coureur.