Ferrari heeft niet uit strategische overwegingen maar uit financiële noodzaak de ontwikkeling van de F1-75 vroeg stopgezet. Het team zat op de limiet van het budgetplafond, geeft teambaas Mattia Binotto toe.

Binotto gaf recentelijk al toe dat Ferrari de ontwikkeling van de F1-75 al vroeg had stopgezet. Het leek te gaan om een strategische keuze zodat het team zich vooral op 2023 kon richten om er dan weer beter voor te staan, maar Binotto maakt duidelijk dat het noodgedwongen de ontwikkeling moest stopzetten.

“We hadden geen keuze: we waren simpelweg door het geld van het budgetplafond heen”, legt Binotto uit. “We zaten dus gewoon op de limiet. Er was geen kans meer om de auto te ontwikkelen, dus we moeste het hier gewoon mee doen”, aldus de Italiaan.

Dat het team geen budget meer had voor de ontwikkeling van de huidige bolide, heeft geen invloed op de ontwikkeling van de auto voor 2023, verzekert Binotto. “Natuurlijk hebben we de ontwikkeling van de auto van volgend jaar niet in gevaar gebracht”, benadrukt hij. “Maar we besloten de ontwikkeling van de huidige auto te stoppen omdat je naast de normale ontwikkeling van de huidige auto ook de onderdelen produceren. Die extra kosten konden we ons niet veroorloven.”

Het kwam voor Binotto dan ook niet dat Mercedes de afgelopen races sterker was en in Brazilië win. “Dat is geen verrassing, zij waren erg snel in Brazilië. Het is geen verrassing als je kijkt naar de afgelopen races, zij hadden al races kunnen winnen als zij andere bandenstrategieën hadden gekozen. Zij wonnen simpelweg niet vanwege de verkeerde bandenkeuze.”

Foto: Motorsport Images