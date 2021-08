Ferrari heeft bekendgemaakt dat de krachtbron van Charles Leclerc ‘onherstelbaar beschadigd’ is geraakt bij de crash veroorzaakt door Lance Stroll. Het Italiaanse team geeft daarbij aan dat de kans groot is dat hij later dit jaar een gridstraf zal moeten incasseren voor het plaatsen van de vierde motor.

Onder de natte omstandigheden op de Hungaroring ging het in bocht 1 fout voor meerdere coureurs. Dankzij Valtteri Bottas liepen Lando Norris, Max Verstappen en Sergio Pérez schade op. Bij de andere crash, veroorzaakt door de ‘bowlende’ Lance Stroll, liep de Ferrari van Charles Leclerc grote schade aan de sidepod op.

De Monegask probeerde nog wel door te gaan, maar de auto was onbestuurbaar geworden. Nu volgt er nog slechter nieuws voor de coureur: Ferrari zegt dat de motor ‘onherstelbaar beschadigd’ is geraakt door de crash. Omdat dit al de tweede motor was, zal het team de derde krachtbron van het seizoen moeten plaatsen in de Ferrari. Daarmee nadert Leclerc een gridstraf, aangezien je slechts drie krachtbronnen per seizoen ‘gratis’ mag verwisselen. Vanaf de vierde motor krijgt de coureur een gridstraf.

Ferrari acht de kans dan ook groot dat Leclerc later dit seizoen aan zo’n gridstraf moet geloven. Het seizoen is net elf races jong, terwijl er nog twaalf races te gaan zijn.

Foto: BSR Agency

Binotto pleit voor eerlijkere afhandeling schade

Het team baalt ook van de financiële gevolgen van de crash. Dit seizoen moeten de teams binnen het budgetplafond blijven, maar schade door crashes vallen niet onder de uitzonderingen. Teambaas Mattia Binotto vond het al tijd worden dat er over deze problematiek wordt gesproken. Volgens hem moet het eerlijker worden, aangezien teams zelf voor kosten moeten opdraaien, ook al was hun coureur onschuldig bij een crash.

“Het is duidelijk dat als je niet schuldig bent, het hebben van schade binnen het budgetplafond nu nog meer consequenties heeft. Moeten we uitzonderingen toevoegen? Ik weet niet zeker of dat de oplossing is. Ik denk dat zoiets erg lastig te controleren is.”

Wel heeft Binotto zelf al een voorstel. “Wat we zouden moeten overwegen is dat als een coureur schuldig is, het team van die coureur het andere team betaalt voor de schade en reparaties. Dat zorgt ervoor dat de coureurs wat meer verantwoordelijkheid dragen”, aldus de Italiaan.