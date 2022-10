Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies zegt dat zijn team ‘om twee belangrijke redenen niet blij’ is met de straf die Red Bull heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond. Het ‘echte effect’ hiervan zal namelijk ‘zeer beperkt’ zijn.

Red Bull is met de FIA tot een Accepted Breach Agreement gekomen en accepteerde de opgelegde straf van het bestuursorgaan. Daarom moet het team binnen dertig dagen een boete van zeven miljoen dollar, die buiten het budgetplafond valt, betalen en krijgt het in 2023 10 procent minder tijd voor aerotests.

Laurent Mekies, sportief directeur van Ferrari, is blij dat de FIA transparant te werk is gegaan. “Dit is een zeer duidelijke conclusie”, zegt Mekies tegen de Italiaanse tak van Sky Sports. Dat betekent echter niet meteen dat Ferrari tevreden is met deze straf voor Red Bull.

1,8 miljoen pond kan, stelt Mekies, een verschil maken van ‘enkele tienden per ronde’. “Het is dus makkelijk te begrijpen dat dit soort cijfers een echte impact kunnen hebben op het resultaat van races, misschien zelfs het kampioenschap.”

“Voor wat betreft de straf: daar zijn we om twee belangrijke redenen niet blij mee”, zegt Mekies. “Allereerst begrijpen wij niet hoe de mindering van 10 procent aerodynamic testing restrictions (ATR) kan overeenkomen met dezelfde hoeveelheid rondetijd die we eerder noemden.”

“Bovendien zit daar nog een ander probleem in”, stelt Mekies. “Aangezien er geen mindering in het budgetplafond in deze straf verwerkt zit, wordt de concurrent gedwongen het geld ergens anders aan uit te geven.”

“Zij hebben volledige vrijheid om het geld, dat zij niet langer aan de windtunnel of CFD kunnen besteden door die mindering van 10 procent, te investeren in het verlagen van het gewicht van de auto of wat dan ook”, voegt Mekies toe. Dat zorgt ervoor dat de grootste zorg bij Ferrari ‘m zit in de gevolgen die deze straf heeft. “De combinatie van deze twee factoren betekent dat het echte effect van deze straf zeer beperkt is”, oordeelt de Fransman.

Foto: Motorsport Images