Red Bull heeft de straffen die het opgelegd heeft gekregen voor het overschrijden van de budget cap met tegenzin geaccepteerd, maar teambaas Christian Horner meent niet dat excuses op zijn plaats zijn – ondanks dat Red Bull als enige team buiten de financiële lijntjes heeft gekleurd.

“Excuses aan wie?”, countert Horner de vraag van een Britse journalist tijdens de speciale persconferentie waarin hij tekst en uitleg geeft over cashgate. Red Bull heeft het geaccepteerd dat het volgens de FIA buiten de budget cap is getreden met haar uitgaven in 2021, net zoals het de ‘draconische straffen’ dus incasseert. Maar excuses aan de Formule 1, fans en collega-teams, zijn volgens Horner niet nodig.

“Ik denk, om eerlijk te zijn, dat wij eerder excuses verdienen van een aantal van onze rivalen, gezien de claims die zij hebben gemaakt.” Die waren, zo haalt Horner aan, namelijk niet mals. “Wij werden in Singapore verrast door hun boude claims. Er werden enorme aantallen genoemd en er lagen details op straat die waren gelekt.”

Onder de streep, zo maakt de FIA duidelijk, zat Red Bull zo’n 2.2 miljoen dollar boven de cap van 145 miljoen dollar. Trek er nog vanaf dat Red Bull een belastingteruggave verkeerd verrekende, en het gaat afgerond zelfs om ‘maar’ een half miljoen. “Er zijn vergissingen gemaakt”, erkent Horner, “maar we maken geen excuses voor onze prestaties of hoe we ons hierin hebben opgesteld.”

‘Geen vals spel’

“Achteraf is iedereen een expert. Wat echter duidelijk is – en door de FIA benadrukt in hun statement – is dat er geen intentie was om vals te spelen, en er ook niet is vals gespeeld.” Horner blijft erbij dat Red Bull absoluut geen voordeel heeft gehad van de budget cap-overschrijding, en er veel last van heeft gehad. “De reputatieschade was significant, onze coureurs zijn zelfs uitgejoeld bij races.”

“Het moet nu ophouden. We willen dit afsluiten, we willen door”, beklemtoont hij waarom Red Bull akkoord is gegaan met de schikking, ondanks dat de straffen – een boete van zeven miljoen dollar en tien procent minder windtunneltijd – volgens hem ‘zeer hevig’ zijn. Vooral die beperking qua aero-testtijd: “Het is echt een klap, een handicap. Daarom pushten onze rivalen ook zo hard voor strenge straffen.”

Dat lobbyen, vervolgt Horner, begon er al mee dat Red Bulls rivalen ‘al snel hun zegje klaar hadden in de pers’. “Een aantal zal deze straf vast alsnog niet genoeg vinden. Die vinden het nog niet genoeg als onze windtunnel in de fik staat. Dit heeft echter zeker impact.” Niet alleen voor volgend jaar. “We gaan het ook in 2024 nog wel voelen.”