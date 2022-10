Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat zijn team ‘met tegenzin’ de straffen van de FIA accepteert betreffende het overschrijden van het budgetplafond. Met name de sportieve straf, minder tijd in de windtunnel, noemt Horner ‘draconisch’.

Red Bull is met de FIA tot een Accepted Breach Agreement gekomen, waarmee het team bekent zich schuldig te hebben gemaakt aan het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Red Bull moet daardoor binnen dertig dagen een boete van 7 miljoen dollar betalen terwijl het voor volgend jaar ook tien procent minder tijd in de windtunnel mag doorbrengen.

Bij een persconferentie van Red Bull in Mexico geeft Horner uitleg over de gang van zaken. “Er waren discussies over de sancties en de omvang ervan”, legt Horner uit. “Die gesprekken waren uitgesteld door het trieste nieuws over Dietrich Mateschitz”, doelt hij op het overlijden van de Red Bull-oprichter vorige week. “De gesprekken zijn begin deze week afgerond en we kregen een significante straf voorgeschoteld, op zowel financieel of sportief vlak.”

De financiële straf, van 7 miljoen dollar, is een ‘enorm bedrag’. “De meer draconische straf,” benadrukt Horner, “is de sportieve straf. Tien procent minder tijd in de windtunnel en tijd om onze aerodynamische tools te gebruiken.”

“Ik heb vandaag gehoord van mensen dat dat een insignificante straf is”, vervolgt Horner. “Laat ik het maar duidelijk maken: dat is een enorme hoeveelheid.” Dat komt volgens Horner potentieel neer op een verschil van een ‘kwart seconde tot een halve seconde’. “Dat heeft een impact op de auto van volgend jaar”, benadrukt de Brit.

Horner haalt aan dat het een optie was voor Red Bull om niet akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel van de FIA, maar dan had de zaak voor FIA’s Cost Cap Adjudication Panel gekomen. “Dan kan het nog maanden duren voordat het voorbij is”, legt Horner uit. “Met de hoeveelheid geruchten en opmerkingen dachten we dat het het beste was voor iedereen om dit hoofdstuk nu af te sluiten. We accepteren, met tegenzin, deze straf. Nu moeten we het laten rusten en doorgaan.”

De gevolgen zullen echter voelbaar zijn voor Red Bull. Horner herhaalt dat de reductie in windtunneltijd een ‘draconische straf’ is. Ook omdat dit een ‘effect zal hebben’ op 2023. “We kunnen niet zoveel windtunneltest en computersimulaties uitvoeren. Het kan een kwart tot een halve seconde per ronde schelen.”

In deze tegenvaller ziet Horner wel een positieve kant binnen het team. “Wat we in aerodynamic testing restrictions (ATR) hebben verloren, hebben we aan motivatie gewonnen. We verliezen wel 10 procent in ATR, maar hebben 25 procent aan motivatie gewonnen.”

Geen angst voor titel Verstappen

Horner durft niet te zeggen of deze straffen het kampioenschap van 2023 op het spel zetten, wel weet hij dat dit zeker geen voordeel is. “Het is een nadeel. We moeten ongelofelijk hard werken.” Horner heeft bovendien het vermoeden waarom de concurrentie op zo’n dergelijke straf hoopte. “Het geeft een voordeel aan de concurrentie, daarom drongen zij zo aan op een draconische straf”, wijst de Red Bull-teambaas met de vinger. “Wij moeten onze tijd goed benutten. Ik geloof in het team. Er waren ook andere sportieve straffen, maar deze werd door andere teams gelobbyd omdat deze ons het hardste raakt.”

Nog over die concurrentie: het kwam voor Horner en Red Bull in Singapore als een verrassing dat zij over cijfers beschikten waarop zij hun uitingen baseerden. Die beschuldigingen waren volgens Horner voor ‘het hele team schokkend’. Bovendien zou een lek bij de FIA ‘zeer zorgwekkend’ zijn. Hij verwacht daarom dat dat nog wel een staartje kan krijgen.

Een angst dat de titel van Max Verstappen van 2021 op het spel stond, was er volgens Horner niet. “Nee. Er was onvermijdelijk veel gedoe over vorig jaar. Max Verstappen heeft de titel vorig jaar eerlijk gewonnen. Hij deed wat hij moest doen, het team deed wat het moest doen. We hebben het hier over iets dat geen impact had op de performance van de auto.”