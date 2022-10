Max Verstappen heeft geen boodschap aan ‘zure’ Formule 1-fans die vinden dat de soap rondom Red Bulls overschrijden van de budget cap in 2021 afdoet aan zijn titelsuccessen.

Voor Verstappen is het de tweede keer dat hij een titel heeft gewonnen terwijl er controverse speelt. In 2021 was dat natuurlijk de afwikkeling van de safetycar-procedure in de slotfase in Abu Dhabi – wat Verstappen de kans gaf rivaal Lewis Hamilton nog in te halen en zo de titel te pakken, hetgeen wedstrijdleider Michael Masi uiteindelijk zijn job heeft gekost.

2022 voltrok zich veel minder controversieel, tot in Singapore de bom barstte en bekend werd dat Red Bull in 2021 de budget cap heeft overschreden. Iets waar het ook in de jaren daarna, zo stelden rivalen, nog voordeel van heeft. Verstappen claimde zijn tweede titel de week erop in Japan, maar de storm rondom cashgate is nog steeds niet gaan liggen.

‘Beetje frustrerend’

Terwijl deze vrijdag vermoedelijk bekend wordt wat voor schikking Red Bull met de FIA heeft getroffen, stond Verstappen de media donderdag al te woord. Hoe hij naar de hele saga kijkt? “Het is een beetje frustrerend”, erkent hij, “want wij hebben niet het idee dat we fout zitten. Er worden dingen meegeteld in de cap die onverwacht zijn. We moeten ermee dealen, maar het is niet aan mij om te zeggen wat juist is.”

Zure mensen

Gevraagd of dit persoonlijk zijn weerslag op hem heeft, omdat er nu voor het tweede jaar op rij ophef is nadat hij een titel heeft gewonnen, haalt Verstappen zowel fysiek als verbaal de schouders op. De kritiek, zo stelt een Britse journalist, komt natuurlijk vooral uit dezelfde hoek als vorig jaar. “Zij zijn toch zuur”, onderbreekt en zegt Verstappen over de mensen die de validiteit van zijn titel(s) in twijfel trekken.

“Het maakt bij dat soort mensen niet uit wat je zegt of doet”, beseft hij. Zodoende vindt hij het ook niet moeilijk om opmerkingen van dit soort criticasters te negeren of naast zich neer te leggen. “Ik kan dat wel, hoor”, lacht hij. “Zij vinden het waarschijnlijk een stuk moeilijker om het los te laten en dat zal misschien ook nooit anders zijn. Dat is hun probleem.”

