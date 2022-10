‘Max, it’s Gianpiero…’ De kans lijkt klein dat Red Bull dit weekend teamorders uitvaardigt om lokale held Sergio Pérez – die ook nog om de tweede plek in het WK vecht – in Mexico aan de zege te helpen. Max Verstappen is er zelf in elk geval geen fan van.

Natuurlijk wordt de vraag Verstappen gesteld tijdens het mediarondje op de donderdag op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Gaat hij Pérez aan de tweede plek helpen? “Nou, het belangrijkste is gewoon dat hij elke race voor Charles Leclerc finisht”, verwijst Verstappen naar de Ferrari-coureur die momenteel tweede in het WK staat, met slechts twee punten voorsprong.

“Ik ben hier om te winnen”, vervolgt Verstappen, die ook nog op de man af wordt gevraagd of hij, als hij eerste rijdt en Pérez tweede, opzij zou gaan om de Mexicaan aan extra punten te helpen. “De snelste coureur zal aan het eind van de dag winnen”, maakt Verstappen duidelijk dat hij daar weinig voor voelt.

De Nederlander, dit jaar al goed voor dertien overwinningen, wil nog wel een aantal zeges bijschrijven tijdens zijn toch al indrukwekkende campagne. “Ik wil elke race winnen waar we nu aan meedoen. Het totaalpakket ziet er zo goed uit, dat er zeker een kans is om meer races te winnen.”

