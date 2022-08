Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies is onder de indruk van de ‘uitmuntend snelle’ Charles Leclerc. De Fransman weet zelf ook dat de Monegask de nodige fouten heeft gemaakt, maar wil zich vooral op het positieve richten: “We willen niet dat hij iets verandert.”

Leclerc is dit seizoen de recordhouder van polepositions, met zeven achter zijn naam, maar heeft uiteindelijk slechts drie races gewonnen: Bahrein, Australië en Oostenrijk. De Monegask kende de nodige pech in Barcelona en Bakoe, waar hij van de leiding uitviel met motorproblemen, maar heeft zelf ook wat fouten gemaakt, met de crash in Frankrijk als meest recente voorbeeld.

Leclerc staat daardoor nu op tachtig punten achterstand ten opzichte van Max Verstappen, waardoor hem een lastige taak te wachten staat met nog negen races te gaan. Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies weet ook dat het seizoen van Leclerc niet geheel vlekkeloos is verlopen, maar wil zich vooral op de positieve zaken richten.

“Laten we beginnen bij de snelheid”, zegt Mekies over de prestaties van Leclerc tot nu toe. “Hij heeft ook dit jaar weer zo’n uitmuntende snelheid laten zien dat je aan dat aspect niet wil gaan tornen. Charles heeft ons niet nodig… als een geweldige coureur, om te begrijpen waar hij heen moet als het gaat om het benaderen van de limiet.”

“Hij is daar een meester in,” vervolgt Mekies, “en zoals we allemaal wel eens doen, kunnen er fouten gemaakt worden. Ik denk dat we niet kijken naar losstaande fouten, we kijken naar het win percentage. We kijken naar hoe buitengewoon je in staat bent om dingen te doen in vergelijking met dingen die je niet zo goed doet, en ik denk dat zijn win percentage dit jaar zeer, zeer indrukwekkend is geweest en we willen niet dat hij iets verandert”, aldus de sportief directeur van Ferrari.