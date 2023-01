Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft de geruchten dat zijn team in de winter 30 pk meer heeft gevonden weggelachen. De Fransman weet niet waar die cijfers vandaan komen en benadrukt dat zij zich vooral op de betrouwbaarheid hebben gericht.

In Italiaanse media gingen onlangs geruchten dat het zeer goed gaat met Ferrari’s nieuwste Formule 1-bolide, voor nu nog bekend onder Project 675. Zo zouden ze in Maranello flinke tijdwinst hebben geboekt door de motor te voorzien van een upgrade die gelijk zou staan aan 30 pk.

Die geruchten leidden echter tot vraagtekens, aangezien de Formule 1-teams door de bevriezing van de motorontwikkeling alleen nog updates mogen introduceren om de betrouwbaarheid te verbeteren. Ferrari’s nieuwe teambaas Frédéric Vasseur is optimistisch over de vooruitgang bij het Italiaanse team, maar ontkent dat zij 30 pk hebben gevonden.

“Voor wat betreft de krachtbron: ik weet niet waar die cijfers vandaan komen, maar dat is gewoon een grap!”, zegt Vasseur. “We hebben wat stappen gezet, maar dat is alleen op het gebied van betrouwbaarheid.”

Daar komt nog bij dat het volgens Vasseur niet nodig is om de prestaties van de krachtbron te verbeteren. “Dat is volgens mij geen probleem geweest. Het probleem lag bij de betrouwbaarheid, dus het was ons voornaamste doel om dat op te lossen. Tot nu toe ziet het er prima uit, maar de realiteit op de baan kan anders zijn.”

“Er zijn wel wat problemen geweest waar het team mee te maken had, maar dat gold niet alleen voor Ferrari”, vervolgt Vasseur. Hij doelt daarmee onder meer op de problemen die ontstonden door het porpoising. “Iedereen zal in Bahrein een beter beeld hebben. Ik denk en hoop dat het onder controle is en dat ze de afgelopen maanden goed werk hebben verricht.”