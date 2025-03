Lewis Hamilton heeft zijn eerste officiële sessies gereden voor het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde op de eerste trainingsdag in Australië respectievelijk de twaalfde en de vierde tijd. In beide gevallen kon hij niet tippen aan teamgenoot Charles Leclerc. Toch verzekerde teambaas Fred Vasseur dat hij tevreden is met het debuut van Hamilton – het leerproces is pas net begonnen voor de 40-jarige Brit.

Hamilton verrichtte nog geen wonderen tijdens de vrijdagsessies. ’s Ochtends kwam hij niet verder dan P12, met een achterstand van 0,6 seconde op Leclerc, die slechts Lando Norris en oud-teamgenoot Carlos Sainz voor zich moest dulden. In de middag zette Hamilton de vierde tijd neer in zijn Ferrari, al was Leclerc deze keer de snelste van het veld. Volgens Vasseur was het een prima optreden van de oud-kampioen, die zijn leerproces bij de Scuderia nog maar net is begonnen.

“Het is niet de bedoeling dat hij in één sessie al op de limiet zit, het gaat hier niet zozeer om snelheid,” zei Vasseur tijdens een persconferentie in Melbourne. “Het doel is dat hij iedereen in het team leert kennen. Hij moet onze software, onze processen en ons systeem leren begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat wij niet heel erg afwijken van Mercedes, maar uiteindelijk hebben we wel een andere werkwijze en andere gebruiken. Het is voor hem gewoon een leerproces.”

‘Nog maar het begin’

Hamilton stond tot en met december onder contract bij Mercedes en had dus relatief weinig tijd om zich voor te bereiden op zijn debuut bij Ferrari. Volgens Vasseur heeft de Scuderia hem zo goed mogelijk klaargestoomd voor het nieuwe seizoen, al zal hij de meeste ervaring opdoen tijdens de officiële sessies met het team. “Een maand of twee geleden hebben we een paar testdagen gehad met oude auto’s,” lichtte hij toe. “Dat was een goed begin, maar je kunt het niet vergelijken met een raceweekend – nu moeten we het waarmaken. Gelukkig maak ik me hier geen zorgen over.”

De eerste meters in Melbourne zijn volgens Vasseur ook niet representatief. “Je kunt geen conclusie trekken na de eerste sessies,” zei hij resoluut. “Ik twijfel er absoluut niet aan dat hij snel gaat presteren. We hebben twee maanden lang marketing gehad,” besloot Vasseur. “Dat was een enorme stunt, maar nu gaan we over tot de orde van de dag. We hebben iets van honderdvijftig sessies per jaar, dus dit is nog maar het begin.”

