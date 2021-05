Ferrari kan niet begrijpen dat Red Bull de namen bekendmaakt van de engineers die de Oostenrijkse renstal heeft overgenomen van concurrent Mercedes.

Honda stopt na dit seizoen als motorleverancier in de Formule 1. Red Bull heeft daarom besloten zijn eigen motor te gaan ontwikkelen. Daarvoor is de renstal aan het shoppen bij het ontwikkelingsteam van Mercedes. Geschat wordt dat maar liefst honderd werknemers in Brackley een aanbod hebben gekregen om in Milton Keynes te komen werken. Meer dan tien hebben daarmee ingestemd en dat heeft Red Bull niet onder stoelen of banken gestoken.

Ferrari begrijpt daar echter niets van. “De afgelopen drie jaar hebben wij meer dan dertig engineers weggekaapt bij andere teams”, zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera. “Red Bull maakt dat bekend, maar wij doen dat zonder het openbaar te maken.”

(Photo by Steven Tee / LAT Images)

Red Bull is de concurrentie aan het verzwakken. De reden dan het team van Max Verstappen zo vocaal is over de nieuwe werknemers is echter niet zeker. Wellicht is het alleen om Mercedes publiekelijk te provoceren. Er wordt verwacht dat Formule 1 in 2025 een nieuw motorenregelement krijgt. Het moet nog blijken welke namen Red Bull nog meer op zijn verlanglijstje heeft gezet.