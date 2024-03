De overtuigende overwinning van Carlos Sainz in Melbourne zorgde ervoor dat na de race kritische vragen werden gesteld aan Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. Immers, Sainz moet na dit seizoen plaatsmaken voor Lewis Hamilton, die overkomt van Mercedes. Vasseur wimpelde vragen over de gemaakte keuze resoluut af, “Ik ga niet praten over volgend jaar.”

Is er sprake van koperswroeging? In het weekend dat Carlos Sainz de show stal en hij zijn teamgenoot Charles Leclerc overvleugelde, deed Vasseur er het zwijgen toe. “We hebben een paar weken geleden met Carlos afgesproken ons alleen op dit kampioenschap te richten. En om dus niet over de toekomst te praten. Er zijn nog twintig races te doen, dat zijn twintig kansen om te winnen. Daar moeten we ons op focussen”, aldus de Fransman tegen internationale media.

‘Zege Sainz documentaire waard’

In de Spaanse media komt het gedwongen vertrek van Sainz na dit seizoen wel nadrukkelijk aan bod. Daarbij wordt duidelijk de kant van de coureur gekozen. Marca schrijft dat Ferrari een coureur die een ‘documentaire’ waard is inruilt voor een coureur die ‘duidelijk achteruit gaat’.

Marca: “De prestatie van Sainz zou een complete documentaire verdienen als hij Brit was zoals Lewis Hamilton, met deze overwinning. Eén week na het ondergaan van een operatie voor een blindedarmontsteking. En met nog drie incisies in zijn buik, die hij gevoeld moet hebben op het fysieke martelrek dat F1 is.”

SoyMotor.com is van mening dat Ferrari zich moet afvragen wat men heeft besloten. “Zodra de euforische adrenalinestoot voorbij is, zullen Frédéric Vasseur en John Elkann, de CEO van Ferrari, hun hersenen laten rommelen met de vraag: Hebben we een fout gemaakt?’