“Hij lijkt onze aartsvijand te zijn”, zo reageerde Red Bull-teambaas Christian Horner zondag na de Australische Grand Prix op de overwinning van Carlos Sainz. De Spanjaard moet na dit seizoen plaatsmaken bij Ferrari. En dus lijkt een terugkeer naar Red Bull niet ondenkbeeldig. Horner, diplomatiek: “Op basis van zo’n prestatie kun je geen enkele mogelijkheid uitsluiten.”

Sainz reed zondag in Melbourne, precies twee weken na zijn blindedarmoperatie, met chirurgische precisie naar de zege, daarbij enigszins geholpen door de vroege uitvalbeurt van Max Verstappen. Voor Sainz was het de derde overwinning in zijn F1-carrière. Vorig jaar won hij de Grand Prix van Singapore. Daarmee was hij in 2023 de enige niet-Red Bull-coureur die de hoogste trede van het podium mocht beklimmen. Verstappen won negentien races, zijn teamgenoot Sergio Pérez twee.

Situatie bij Red Bull onzeker

Sainz moet bij Ferrari plaatsmaken voor Lewis Hamilton. Waar de Scuderia de line-up voor 2024 dus al rond hebben met Charles Leclerc en Lewis Hamilton, is de situatie bij Red Bull uiterst onzeker, ook door toedoen van de interne machtsstrijd die woedt en verstoorde verhoudingen. Het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Horner is daar mede debet aan.

Max Verstappen zou bij een vertrek van motorsportadviseur Helmut Marko onder zijn tot en met 2028 doorlopende contract uit kunnen. En Sergio Pérez staat al langer ter discussie door zijn teleurstellende resultaten over langere periode. Hoewel de Mexicaan sterk aan deze jaargang begon met tweede plaatsen achter Verstappen in Bahrein en Saoedi-Arabië, stelde hij zondag in Melbourne weer danig teleur. Hij werd slechts als zesde afgevlagd.

Horner: ‘We willen onze tijd nemen’

Ook over de doorstroming vanuit het satellietteam Visa Racing Bulls blijventwijfels bestaan. Yuki Tsunoda is snel, maar ook grillig en impulsief. En ‘veteraan’ Daniel Ricciardo heeft sinds zijn rentree ook allerminst overtuigd. “We willen gewoon onze tijd nemen”, reageerde Horner na de Australische GP, toen hem werd gevraagd naar alle ontwikkelingen op de rijdersmarkt. “

Checo kwam hier in het gedrang, maar hij heeft een geweldige start van het seizoen gehad. Carlos is de enige coureur die Red Bull heeft verslagen sinds de Britse Grand Prix van 2022, dus hij lijkt onze aartsvijand te zijn. We willen het beste duo neerzetten dat we bij Red Bull kunnen hebben. Soms moet je daarbij ook buiten de eigen pool kijken. We hebben een zeer snelle werkloze coureur zien winnen, de markt is redelijk fluïde met bepaalde coureurs.”