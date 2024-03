Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert nadert Max Verstappen een akkoord met Mercedes. Dat heeft de Brit, al jarenlang analist voor Sky Sports, gezegd tegen meerdere media. Hij meent verder dat Red Bull een kapitale blunder begaat als men de drievoudig wereldkampioen daadwerkelijk laat vertrekken. “Wil je Max verliezen? Nee!”

Herbert, in Melbourne aanwezig vanwege de Australische Grand Prix die zondag op het programma staat, is uiterst kritisch op de rol van red Bull-teambaas Christian Horner. De laatste is een spil in de interne machtsstrijd binnen Red Bull. Bovendien is hij in opspraak vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alle ophef zorgt voor grote verdeeldheid binnen het team.

Ondertussen is men bij Mercedes op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton, die na dit seizoen naar Ferrari vertrekt. Verstappen geldt voor Mercedes-teambaas Toto Wolff als de gedroomde opvolger.

Volgens Herbert moet Horner weg bij Red Bull. “Als Christian zich hiertegen verzet, wat hij lijkt te doen, dan dwingt hij misschien hun belangrijkste ster uit het team. Het lijkt mij de verkeerde manier om deze situatie aan te pakken. Je wilt houden wat je hebt. Je wilt Adrian Newey houden en je wilt Max Verstappen houden. Als je je arrogant blijft opstellen, dwing je je belangrijkste man uit het team. Dat lijkt me vanuit het oogpunt van het team gewoon verkeerd. Ik heb gehoord dat Verstappen al dichtbij een deal met Mercedes is.”

‘Horner moet teambelang voorop stellen’

En dus moet Horner op korte termijn opstappen, meent Johnny Herbert. “Horner lijkt de steun te hebben van (Red Bull meerderheidsaandeelhouder) Chalerm Yoovidhya, die 51 procent van de aandelen bezit. Red Bull is een marketingmachine en het werkt fantastisch zolang je races en kampioenschappen wint. Op het circuit heeft alle ophef tot dusver niets veranderd, maar in de toekomst zou dat heel gemakkelijk kunnen veranderen. Ik denk dat er een vrij eenvoudige oplossing is: er moet snel een einde komen aan de Christian Horner-show. Hij moet het teambelang voorop stellen.”

Volgens Herbert is voor Max Verstappen ook van belang wat er met ander sleutelpersoneel binnen Red Bull gebeurt. Verstappen heeft zich onlangs al solidair verklaard met motorsportadviseur Helmut Marko, die zelf aangaf dat hij mogelijk geschorst zou worden. Ook de toekomst van Adrian Newey en technisch directeur Pierre Waché is voor Verstappen van belang. “Als coureur denk je: waar heb ik de beste kans om races te winnen. En met wie.”

