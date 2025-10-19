Ferrari-topman John Elkann zet een streep door de geruchten dat hij zou overwegen om huidig teambaas Frédéric Vasseur te vervangen door Christian Horner. Eerder wuifde Lewis Hamilton in Austin de geruchten over een eventuele samenwerking met de voormalig Red Bull-teambaas al weg, en daar sluit Elkann zich in een toespraak bij aan: ‘Ik wil ons volledige vertrouwen uitspreken in teambaas Fred Vasseur’.

Christian Horner werd in juli vervangen als Red Bull-teambaas door Laurent Mekies, en brak afgelopen september officieel met het Oostenrijkse team. De Brit is inmiddels al met meerdere Formule 1-teams in verband gebracht voor een eventuele rentree in de koningsklasse, waaronder het team van Ferrari. Volgens F1-Insider zou Ferrari-voorzitter John Elkann zelfs serieus overwegen om huidig teambaas Frédéric Vasseur door Horner te laten vervangen.

Diezelfde Elkann maakt nu echter een einde aan de geruchten. Tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de National Italian American Foundation (NIAF) in Washington D.C. onderstreepte Elkann zijn vertrouwen in Vasseur. “Ik wil ons volledige vertrouwen uitspreken in teambaas Fred Vasseur en in het werk dat hij samen met al zijn collega’s bij Scuderia Ferrari verricht. In de monteurs, ingenieurs en coureurs die dit weekend druk bezig zijn in Austin. Ik wil ook nogmaals het belang benadrukken van het samenwerken van iedereen om zo gefocust te blijven op het enige doel dat telt: altijd ons best doen op het circuit.”

LEES OOK: Lewis Hamilton wuift Horner-geruchten weg: ‘Leidt alleen maar af’

Hamilton steunt Vasseur

Elkanns steunbetuiging aan Vasseur volgt op eerdere opmerkingen van Lewis Hamilton. De Brit wuifde tijdens de persconferentie in Austin de geruchten over een eventuele samenwerking met Horner al weg. “Ik weet niet waar die geruchten vandaan komen, dus ik kan er niet veel over zeggen”, reageerde de wereldkampioen destijds. “Maar het leidt ons als team een beetje af. Het team heeft een duidelijk statement gemaakt door het contract van Fred te verlengen. We werken samen keihard aan de toekomst, en dan helpen dit soort verhalen niet.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.