Ferrari zou gesprekken hebben gevoerd met de Formule E over een mogelijke deelname aan het kampioenschap. De scuderia kent een legendarische geschiedenis in de motorsport, maar heeft nog nooit deelgenomen aan een elektrische wedloop. Waar Ferrari in hun modellengamma steeds meer gebruik maakt van elektrische aandrijvingen, is deelname aan de Formule E extra interessant.

LEES OOK: Charles Leclerc eert Jules Bianchi met bijzonder cadeau

Formule E-topman Jeff Dodds lichtte onlangs als een tipje van de sluier – volgens hem hebben de Italianen interesse getoond in deelname aan het kampioenschap. De ingenieurs in Maranello zouden het dan op moeten nemen tegen de experts van andere grote fabrikanten. Onder andere Porsche, Jaguar, McLaren, Maserati en Nissan zijn al vertegenwoordigd in de elektrische raceklasse.

Inmiddels heeft een woordvoerder bevestigd dat de Formule E en Ferrari gepraat hebben. Laatstgenoemde partij houdt het bij ‘verkennende gesprekken’, maar de uiteindelijke deelname aan het Formule E-kampioenschap is daarmee allesbehalve uitgesloten.

Een aantal jaar geleden was een elektrische bolide uit Maranello nog ondenkbaar – oprichter Enzo Ferrari zwoer immers bij de interne verbrandingsmotor. Inmiddels heeft de autofabrikant al meerdere hybride-modellen op de markt gebracht en werkt het aan de bouw van een gigantische fabriek, speciaal voor geëlektrificeerde voertuigen. De Formule E leent zich uiteraard perfect voor nog meer onderzoek naar elektrificatie in de auto-industrie.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).