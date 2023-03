Niet alleen op de baan, maar ook in de pitboxen was het vrijdag in Jeddah een drukte van jewelste. Nadat al duidelijk was dat de bolide van Charles Leclerc het een en ander aan wijzigingen zou ondergaan, bevestigde de FIA dat ook in de auto’s van Carlos Sainz, Lando Norris en Sergio Pérez meerdere onderdelen zijn vervangen. Dat blijft voor dat laatste drietal overigens zonder gevolgen.

Het was al bekend dat Leclerc een gridpenalty van tien plekken krijgt. Hij zag twee keer een elektrisch onderdeel sneuvelen in Bahrein. Daarmee zat de Monegask al meteen aan de limiet. Nu hij aan zijn derde toe is, volgt logischerwijs een straf. Ferrari besloot vervolgens om voor de zekerheid dit weekend alvast bij zowel Leclerc als bij Sainz ook de interne verbrandingsmotor te wisselen.

Dat levert dan weer geen extra straf op, want de nieuwe ICE komt uit de pool met een aantal onderdelen waarin gewisseld kan worden. Overigens is bij Leclerc ook de MGU-H vervangen, bij Sainz niet.

Sainz en Norris: geen straf

Bij Sergio Pérez gaat het om weer andere onderdelen: de Mexicaan rijdt dit weekend in Jeddah rond met een nieuwe versnellingsbak. Dat is een van de vier exemplaren die coureurs mogen gebruiken in het gehele seizoen, het blijft daarom zonder gevolgen voor de Red Bull-coureur. Dat geldt ook voor het vervangen van de energy store.

In de auto van McLaren-coureur Lando Norris is het meeste veranderd. Hij heeft na de uitvalbeurt in Bahrein net als de Ferrari’s een nieuwe verbrandingsmotor (ICE), maar ook een nieuwe MGU-H, MGU-K én een nieuwe turbo. Omdat de onderdelen ook in dit geval nog maar de tweede uit een pool van meerdere zijn, blijft ook in zijn geval een gridstraf uit.

