Ferrari zakt door het ijs: ‘Geen verklaring hiervoor’

Het zag er allemaal zo goed uit voor Ferrari in de vrije trainingen, maar op het zeiknatte Istanbul Park waren de Ferrari’s niet vooruit te branden en kwam Sebastian Vettel niet verder dan een twaalfde tijd en Charles Leclerc moest genoegen nemen met P14. Enorm teleurstellend natuurlijk en onverklaarbaar volgens de Monegask.

“We waren zo sterk in de derde vrije training”, begint de Monegask na afloop. “We waren misschien wel de snelste op intermediates”, beweert hij.

Een verklaring voor zijn slechte kwalificatie heeft hij niet. “We praten hier niet over een verschil van een paar tienden, maar over zes seconden. Dat is gigantisch. We moeten begrijpen wat we verkeerd doen in de regen, want we hebben echt geen verklaring hiervoor. Het is niet voor het eerst dat we worstelen in de regen”, aldus de teleurgestelde en boze Leclerc.

Op een droge baan leek Ferrari aardig competitief te zijn en dus hoopt de Ferrari-coureur ook op droge baan morgen. “Vanochtend toen het wat droger was, ging het best wel goed, maar ik hoop gewoon op een droge race”, vertelt de Ferrari-coureur.

“We zijn beter dan P12”

Sebastian Vettel had het net zo zwaar in de andere auto en kwam niet verder dan een twaalfde tijd. “Het was erg lastig vandaag. We kregen de banden maar niet op temperatuur. Dit is echt teleurstellend. Het zag er zo goed uit gisteren”, zegt de Duitser na afloop van de kwalificatie.

Daarmee doelt Vettel op de sterke trainingstijden. De Ferrari’s waren op vrijdag competitief op de gladde, maar droge baan. “We zijn zeker beter dan P12, maar het gaat lastig worden morgen. We starten aan de verkeerde kant van de baan”, stelt Vettel.

