Ferrari zet derde plaats uit het hoofd: ‘Wordt een lastig verhaal’

Ferrari begint de laatste paar races steeds beter te draaien, maar staat slechts zesde in de stand van het constructeurskampioenschap en heeft een aanzienlijke achterstand op Renault, McLaren en Racing Point en met nog vier races te gaan lijkt het gat onoverbrugbaar te zijn. “Het gaat inderdaad lastig worden om nog derde te worden.”

De Italiaanse renstal had gehoopt het gat naar Renault, McLaren en Racing Point te dichten, alleen pakt Sebastian Vettel te weinig punten en is Ferrari niet ieder weekend het beste middenveldteam. Op dit moment staat Ferrari 31 punten achter op McLaren en Racing Point, terwijl Renault 32 punten voorstaat op de Italiaanse formatie. Mattia Binotto realiseert zich dat het met nog vier races te gaan erg moeilijk gaat worden om die derde plaats te veroveren.

“Het zou geweldig zijn als we nog derde, vierde of vijfde zouden worden, maar als je terugblikt op de race in Imola: we liepen niet in op onze concurrenten. Sterker nog, één team liep op ons uit. (Renault, red.) Met nog vier races te gaan, gaat het gewoon een lastig verhaal worden”, beseft de teambaas van Ferrari.

“De auto’s zijn enorm aan elkaar gewaagd. Het doel is om nog een plaatsje te klimmen op de ranglijst”, vertelt de Zwitserse-Italiaan aan Autosport.

Ferrari kent een matig seizoen tot dusver. Volgens Binotto is dat toe te schrijven aan het ontwerp van de auto. “We maakten een fundamentele fout, toen kwam COVID-19 en konden we niet meer aan de auto werken en daar hebben we het hele seizoen last van gehad. Het is een ander jaar geworden dan verwacht, maar we zullen sterker terugkomen”, besluit hij.

