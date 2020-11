Leclerc blijft Ferrari trouw: ‘Geen interesse in een overstap naar Mercedes’

Charles Leclerc zit, ondanks de mindere prestaties van Ferrari dit seizoen, prima op zijn plaats bij Ferrari en heeft geen poging gedaan om een overstap te maken naar Mercedes. “Ze doen het geweldig, maar het liefst blijf ik bij Ferrari.”

Terwijl Ferrari een lastig seizoen doormaakt, is Mercedes voor de zevende keer op rij constructeurskampioen geworden. Charles Leclerc, die aan het einde van 2019 zijn contract bij Ferrari verlengde tot 2024, bewondert Mercedes, maar heeft geen interesse in een overstap naar het Duitse team.

“Ze doen het geweldig en ik heb veel respect voor Mercedes, maar het liefst blijf ik bij Ferrari”, vertelt de Monegask aan Sport Bild. “Ik ga er alles aan doen om Ferrari terug te brengen naar de top”, aldus Leclerc.

Het grootste probleem van de huidige auto is de krachtbron. Ferrari komt vermogen tekort en zou een stuk competitiever zijn met een Mercedes-motor, maar dat is iets wat Leclerc niet wil. “Nee, dat wil ik niet. Ik rijd voor Ferrari en ben trots om voor dit team te rijden. Het enige wat ik wil is dat we Ferrari weer terugbrengen naar de top. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken”, zegt de Ferrari-coureur.

