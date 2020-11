Alonso legt uit waarom hij koos voor terugkeer bij Renault

Hoewel hij naar eigen zeggen kon kiezen uit meerdere teams, koos Fernando Alonso ervoor om volgend jaar met Renault terug te keren in de Formule 1. Volgens de Spanjaard zijn er twee redenen waarom hij voor de Franse renstal koos. “Dit is mijn derde periode bij het team en ik voel me meteen weer thuis.”

Fernando Alonso bereidt zich momenteel voor op zijn terugkeer in de Formule 1. Zo testte de Spanjaard op woensdag met een twee jaar oude Renault in Bahrein. Ondertussen onthulde Alonso dat hij meerdere opties had voor zijn terugkeer in de koningsklasse van de autosport, en waarom hij uiteindelijk voor Renault koos.

“Ik heb met meerdere teams gesproken, maar Renault heeft altijd mijn voorkeur genoten”, zegt Alonso, zonder andere teams te noemen, in gesprek met Sky Sports F1. Daar had de Spanjaard twee redenen voor. “Om te beginnen hangt het samen met de verwachtingen. Het is enorm aantrekkelijk om iets op te bouwen, om het team vanuit de middenmoot weer naar de top te brengen.”

Daarnaast komt Alonso terecht in een vertrouwde omgeving, nadat hij eerder van 2002 tot en met 2006 en in 2008 en 2009 voor het team reed. “Ten tweede ken ik iedereen in dit team al. Ik weet hoe gepassioneerd al die mensen voor het racen zijn. Ik moet zeggen: dit is mijn derde periode in het team en ik voel me meteen weer thuis”, aldus Alonso.

