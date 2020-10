Alonso: ‘Het gaat wel even duren voordat ik weer competitief ben’

Fernando Alonso keert volgend jaar terug in de Formule 1 bij het team van Renault en is zich aan het voorbereiden op zijn comeback. Zo reed hij al in de R.S. 20 tijdens een filmdag in Barcelona en volgende week maakt hij meters met de 2018-bolide in Bahrein, maar volgens de tweevoudig wereldkampioen gaat het even duren voordat hij weer competitief is.

Fernando Alonso reed in 2018 zijn laatste race in de Formule 1 en heeft naar eigen zeggen de kans gehad om zichzelf te ‘resetten’. “Het is goed voor mij geweest dat ik even de Formule 1 verliet. Ik ben weer fris en fruitig en kijk er naar uit om weer fulltime in de Formule 1 te gaan rijden”, vertelt de Spanjaard aan Autosport.

Lees ook: Renault net als Ferrari tegen bevriezen motorontwikkeling vanaf 2022

Alonso staat de laatste vijf races van het seizoen stand-by mocht één van de coureurs besmet raken met het coronavirus, maar de wereldkampioen van 2005 en 2006 hoopt dat hij dit jaar niet hoeft in te vallen. “Ik wil dat Esteban en Daniel fit blijven. Ik ben nog niet klaar met mijn voorbereiding. Ik wil pas racen als ik er echt klaar voor ben”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Ook denkt hij dat het even gaat duren voordat hij weer helemaal de oude is volgend jaar. “Het is lastig om te zeggen, maar het gaat wel een paar races duren voordat ik weer competitief ben. Er zijn maar drie testdagen volgend jaar. Dat is voor iedereen een uitdaging, maar voor mij in het bijzonder aangezien ik nu al twee jaar niet geracet heb in de Formule 1”, stelt Alonso.

Lees ook: Alonso maakt volgende week testkilometers in R.S.18