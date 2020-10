Alonso maakt volgende week testkilometers in R.S.18

Fernando Alonso is druk bezig met de voorbereiding voor zijn terugkeer in de Formule 1. De komende dagen is de tweevoudig wereldkampioen aanwezig op Imola, volgende week staat een test met een twee jaar oude Renault op de planning.

In juli raakte bekend dat Fernando Alonso in 2021 terugkeert op de grid. Na avonturen in de Dakar Rally, IndyCar en het WEC keert de Spanjaard volgend jaar met Renault terug in de Formule 1. Eerder deze maand maakte Alonso tijdens een filmdag in Barcelona kennis met de huidige Renault-auto.

Tijdens die filmdag kwam Alonso tot de vaststelling dat extra voorbereidingstijd voor 2021 welkom is, en dus voorziet Renault een extra test voor de Asturiër. Op Twitter kondigt het Franse team aan dat Alonso volgende week tijdens een tweedaagse test kilometers mag maken in Bahrein, waar Renault-juniors Christian Lundgaard, Oscar Piastri en Guanyu Zhou momenteel hetzelfde doen. Hij krijgt daarvoor de R.S.18 uit 2018 te beschikking. In tegenstelling tot de filmdag eerder deze maand mag Alonso in de twee jaar oude auto onbeperkt kilometers maken.

Ook dit weekend bereidt de Alonso zich voor op zijn comeback. Hij is dit weekend aanwezig op Imola, waar hij de verrichtingen van het team volgt om alvast vertrouwd te geraken met de werkwijzen tijdens een raceweekend.

Next step in Fernando’s Back to F1 journey; a two-day R.S.18 test in Bahrain next week!

4-5 November, stay tuned 😎📲#RSspirit @alo_oficial pic.twitter.com/oDQuEYBeau — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 30, 2020

