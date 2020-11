Alonso (39): ‘De stopwatch bepaalt wanneer ik ermee stop’

Fernando Alonso, 39, maakt in 2021 na twee jaar afwezigheid zijn Formule 1-comeback. De Spanjaard jaagt op nieuw succes, het liefst in de vorm van die langverwachte derde wereldtitel waar hij al sinds 2006 naar snakt. “Maar uiteindelijk bepaalt de stopwatch wanneer ik ermee stop.”

Alonso was in 2005 degene die de hegemonie van Michael Schumacher en Ferrari doorbrak. Schumacher en de Scuderia claimden tussen 2000 en 2004 telkens de dubbel, maar Renault en Alonso versloegen het Dream Team in 2005. Het jaar erop, pakte Alonso zijn tweede titel.

Het tijdperk Alonso leek aangebroken, maar het tegendeel bleek waar. Alonso won geen titels meer, met sindsdien twee mislukte avonturen met McLaren, een tweetal tussenjaren terug bij Renault en een uiteindelijk in een voortijdige scheiding geëindigd Ferrari-huwelijk op zijn palmares.

Eind 2018 nam Alonso afscheid van de Formule 1, maar in 2021 keert hij terug – wederom bij Renault, al staat dat team dan als Alpine in de boeken. Het doel is duidelijk: nieuw succes, met die langverwachte derde titel als bekroning van zijn carrière.

Gevraagd door Sky Sports F1 of Alonso – 41 tegen de tijd dat zijn deal met Alpine/Renault eind 2022 afloopt – door blijft gaan tot hij die derde titel heeft, antwoordt de Spanjaard van niet. “Het is niet zo dat ik een bepaald resultaat wil bereiken voordat ik stop.”

“In de autosport gaat het niet om je leeftijd, maar bepaalt de stopwatch wanneer het tijd is om te stoppen. Ik hoop daarom ook dat de stopwatch de komende jaren aan mijn kant staat”, zo hoopt de tweevoudig wereldkampioen de tijd vooral in die zin aan zijn zijde te hebben.

Alonso sluit na twee jaar buiten de Formule 1 hoe dan ook niet uit dat het even duurt voor hij weer helemaal op snelheid is, erkent hij. “Ik verwacht gelijk weer snel te zijn, maar realiseer me tegelijkertijd dat me vooral in de eerste races mogelijk een uitdaging wacht.”

“Dan heb ik het niet alleen over mijn snelheid, maar ook over dingen die nieuw voor me zijn, zoals bepaalde procedures en bijvoorbeeld hoe het stuurtje werkt. Dat soort dingen kunnen tijd kosten. Daardoor kan ik wellicht een beetje worstelen in het begin, maar ik hoop natuurlijk dat dit niet zo is.”

