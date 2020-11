Binotto ontkent dat de 2019 motor illegaal was: ‘Anders werden we wel gediskwalificeerd’

Ferrari lag vorig jaar onder vuur bij de concurrentie. Meerdere teams vermoedde dat Ferrari valsspeelde met de motor, maar Mattia Binotto ontkent dat stellig. “Anders werden we wel gediskwalificeerd.”

Afgelopen winter sloten de FIA en Ferrari een geheime overeenkomst over de 2019 Power-Unit en sindsdien heeft Ferrari de zwakste motor van het veld. Binotto geeft toe dat de motorafdeling bepaalde zaken moest veranderen aan de krachtbron.

Lees ook: Binotto slaat GP Turkije waarschijnlijk over: ‘Gaat in toekomst wellicht vaker gebeuren’

“Vorig jaar waren we het hele seizoen sterk, totdat de FIA kwam met een technische richtlijn. Daardoor konden we bepaalde dingen niet meer doen. Dit had niet alleen voor ons gevolgen, maar ook voor Mercedes, Honda en Renault. Van alle motorleveranciers werden wij het hardst geraakt”, stelt de teambaas van Ferrari.

Maar hij ontkent dat de motor illegaal was. “Tuurlijk niet, anders werden we wel gediskwalificeerd. De FIA heeft alles gecontroleerd en heeft niets gevonden. We bereikten een akkoord met de FIA en nu zijn de grijze gebieden duidelijk geworden. Het is normaal dat de deal niet openbaar wordt gemaakt, we kunnen niet zomaar onze plannen met iedereen delen”, vertelt Binotto aan Sky Italia.

Lees ook: Palmer: ‘Russell heeft een doodzonde begaan, maar zal vast snel scoren’