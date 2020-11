Binotto slaat GP Turkije waarschijnlijk over: ‘Gaat in toekomst wellicht vaker gebeuren’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zal bij de Grand Prix van Turkije waarschijnlijk niet aan de pitmuur zitten en mogelijk later in 2020 nog meer races laten schieten. Dit om zich meer toe te leggen op zijn werk op de Ferrari-fabriek in Maranello.

Lees ook: Binotto moest telefoontje met Vettel over niet verlengen contract ‘drie keer repeteren’

Laurent Mekies, de sportief directeur van de Scuderia, zal Binotto’s taken overnemen als Binotto de race op Istanbul Park inderdaad links laat liggen.

Van de drie races die na Turkije nog volgen – twee in Bahrein, en de finale in Abu Dhabi – slaat Binotto er mogelijk ook één of meer over. De Ferrari-teambaas sluit daarbij niet uit vanaf volgend jaar vaker races over te slaan, nu de Formule 1-kalender steeds verder uitdijt.

“Ik denk inderdaad niet dat ik dan nog bij elke race aanwezig zal zijn”, wordt hij geciteerd door Motorsport-Total. “Ik ben immers verantwoordelijk voor het hele team Ferrari. Natuurlijk zijn raceweekends zeer belangrijk, maar dat geldt ook voor het managen van het team in geheel. Het is voor mij daarbij belangrijk een balans te vinden tussen het raceteam en het werk op de fabriek.”

Lees ook: Binotto: ‘Verhalen dat we Vettel saboteren zijn totale onzin’

Toto Wolff, Binotto’s evenknie bij Mercedes, heeft ook wel eens een race overgeslagen: de Mercedes-teambaas reisde in 2019 niet af naar Brazilië voor de Grand Prix aldaar. Toen nam technisch directeur James Allison het stokje over. Wolff heeft er ook geregeld op gezinspeeld in de toekomst een andere rol op zich te nemen binnen Mercedes, of de functie van teambaas anders in te kleden.