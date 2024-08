Volgens Ferrari-teambaas Fred Vasseur wordt er in Maranello keihard gewerkt aan een verbeterde versie van de SF-24. De vuurrode bolide laat sinds de Grand Prix van Canada te wensen over. Vasseur kijkt reikhalzend uit naar de races na Zandvoort; met een groot aantal upgrades in het verschiet belooft Ferrari vanaf Monza grote stappen te maken.

“Met het oplossen van het zogenaamde porpoising hebben we al een flinke sprong gemaakt,” aldus Vasseur in aanloop naar de Nederlandse Grand Prix. “We werken als gekken om zo snel mogelijk significante wijzigingen te introduceren.” Het Italiaanse it.motorsport.com weet te melden dat Ferrari al wat upgrades meeneemt naar Zandvoort. Echter, het team richt zich vooral op de races die na Nederland op de kalender staan.

“We hebben een goed aanbod van circuits voor ons met Monza, Baku en Singapore”, legde Vasseur uit. “Mooie circuits die zich bovendien goed lenen voor de karakteristieken van de auto. Het belangrijkste is om punten te scoren en niet teveel te verliezen op McLaren en Red Bull. In Zandvoort moeten we vooral de schade beperken, maar ik ben ervan overtuigd dat de volgende drie of vier races veel beter voor ons zullen zijn.”

Oog voor detail

Vasseur denkt dat de kleinste details een wereld van verschil kunnen maken voor Ferrari. Daarbij neemt hij Mercedes als voorbeeld. De Duitsers kenden tijdens het raceweekend in België een dramatische openingsdag, maar wisten tijdens de Grand Prix als eerste over de streep te komen. “Zodra je iets oplost, of een kleine stap zet, kun je herstellen en van P7 of P8 naar P1 en P2 rijden”, meende Vassuer. “Spa-Francorchamps is daar het beste voorbeeld van.”

“Ik ben behoorlijk positief”, besloot de 65-jarige Fransman. “We moeten de controle houden en ons focussen op de details. Het is immers niet meer zoals twee jaar geleden – toen eindigde je op P4 zestig seconden achter Max Verstappen.”

