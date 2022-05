Ferrari-teambaas Mattia Binotto zoekt naar antwoorden nadat een strategische blunder in Monaco ervoor zorgde dat Charles Leclerc van de leiding naar de vierde plaats zakte.

Leclerc ging redelijk comfortabel aan de leiding in zijn thuisrace, waar de weersomstandigheden voor de nodige uitdagingen zorgden. Sergio Pérez zette de Ferrari-pitmuur aan het denken na zijn pitstop in ronde 17, toen hij de regenbanden inwisselde voor de intermediates. Op die band was de Mexicaan bijna zes seconden per ronde sneller dan Carlos Sainz, die langer door wilde rijden op de regenbanden om meteen naar slicks te gaan.

Lees ook: Leclerc verbijsterd na fout van Ferrari: ‘Ik weet het niet, ze riepen me gewoon naar binnen’

Vervolgens kwam Leclerc ook binnen voor intermediates, maar kwam achter Pérez terecht. Niet veel later kwam Sainz binnen, inderdaad voor de harde band. Maar toen ging het fout in de communicatie: Leclerc werd óók naar binnen geroepen voor de harde band, maar kreeg bij het inrijden van de pitstraat te horen dat hij door moest rijden. Dat was dus al te laat. “Fuck, fuck! Wat zijn jullie aan het doen?!”, schreeuwde Leclerc het uit op de boordradio.

Foto: Motorsport Images

Kostbare fout voor Leclerc

Het was een dure fout: Sainz kwam achter Pérez terecht, Leclerc viel tot achter Max Verstappen terug tot de vierde plaats. In die volgorde zouden de vier coureurs ook eindigen. Ferrari-teambaas Mattia Binotto geeft toe dat zijn team fouten heeft gemaakt en dat het beter moet. “We moeten toegeven dat, als je de race leidt, we misschien wat fout hebben gedaan”, zegt Binotto. “We hebben zeker fouten gemaakt in ons oordeel en we hebben fouten gemaakt in onze calls.”

Lees ook: Ferrari vangt bot met protest: Pérez behoudt winst, Verstappen blijft derde

Binotto zoekt dan ook naar antwoorden hoe het zo fout kon gaan. “Wat zorgde ervoor dat we die fouten maakten?”, vraagt de Italiaan zich af. “Ik denk dat de eerste fout was dat we de pace van de intermediates onderschatten in combinatie met het gat dat we naar de rest hadden.”

“We hebben een fout gemaakt, we hadden hem (Leclerc) een ronde eerder naar binnen moeten halen”, vervolgt Binotto. “Of, als we dat niet hadden gedaan, wat ook het geval was, dan hadden we langer op de baan moeten doorgaan en op de regenband moeten blijven en dan direct naar de slicks moeten gaan. Dat we fouten hebben gemaakt, dat spreekt voor zich”, erkent Binotto. “We moeten kijken naar de oorzaak van die fouten om een heldere uitleg te vinden.”