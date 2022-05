Hij houdt het netjes, Charles Leclerc, maar reken maar dat de Monegask harde vragen zal stellen aan Ferrari nadat een strategische blunder van het team hem de zege in zijn thuisrace in Monaco kostte.

“Ik weet het niet. Ik weet het niet”, moet Leclerc voor de camera van Viaplay het antwoord ook schuldig blijven op de vraag wat er nou precies mis ging. “Ik maakte helaas geen deel uit van dat strategische overleg. Ze riepen me gewoon naar binnen.”

Hoe het ook zover kwam, Leclerc zag een zeker lijkende zege door zijn vingers glippen door hoe Ferrari het strategische spelletje speelde. Nadat Sergio Pérez in ronde zeventien zijn regenbanden voor intermediates inruilde, volgde Leclerc een rondje later – en kwam achter Pérez terecht.

Daarna ging het van kwaad tot erger, want Ferrari besloot daarna eerder dan Red Bull om Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz naar binnen te halen voor slicks. Was de Scuderia eerst te laat, daar was het nu te vroeg. Het gevolg: Leclerc kwam op de vierde plek terecht, achter Pérez, Sainz en Max Verstappen.

Teleurstelling

“Achter het stuur heb je geen duidelijk beeld van de situatie”, verzucht Leclerc. Toen hij die tweede keer de pits in reed, wist hij echter al dat zijn kans op de zege verloren was. Ferrari had nog geprobeerd hem tóch buiten te laten blijven, maar toen was het al te laat. Boos sloeg de Monegask op het stuur.

“We hebben vandaag veel punten verloren”, beseft hij. “Dat is heel jammer.” In plaats van de 25 voor de zege, steekt hij er nu slechts twaalf in zijn zak. Zo is zijn achterstand op Verstappen opgelopen tot negen punten. “De teleurstelling is groot”, erkent hij.

