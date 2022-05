Max Verstappen had niet het makkelijkste weekend in Monaco, maar is dankzij een derde plek toch drie punten uitgelopen op titelrivaal Charles Leclerc.

“Na gisteren heb ik uiteraard mijn uiterste best gedaan”, vertelt Verstappen, die zaterdag in de voortijdig afgevlagde kwalificatie tot zijn ongenoegen genoegen moest nemen met de vierde plek. “Als team hebben we het vandaag goed gedaan qua strategie, door voor de Ferrari’s te komen.”

Waar de Ferrari’s van de eerste rij begonnen en teamgenoot Sergio Pérez en Verstappen als derde en vierde, bracht een undercut Pérez toen het tijd voor intermediates was voor de van pole vertrokken Leclerc. Na een latere stop voor slicks, reed Pérez op kop, voor Carlos Sainz, Verstappen en Leclerc.

“Als team kunnen we heel tevreden zijn met deze zondag”, oordeelt Verstappen. “Het was een hectische race, met de regen, maar we hebben het goed uitgevoerd en zijn wat punten uitgelopen. Dat had ik zaterdagavond niet verwacht, dus dat is positief.”

Verstappen staat nu negen punten voor op Ferrari’s Leclerc. Zijn eigen teamgenoot Pérez staat op de derde plek ook maar vijftien punten achter Verstappen. De Nederlander feliciteert Pérez ook van harte met zijn zege: “Ik ben heel blij voor hem.”