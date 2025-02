In de Formule 1 draait alles om strategie, niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten. Teams zoals Ferrari staan aan het begin van het seizoen voor een cruciale keuze: vol inzetten op de ontwikkeling van hun 2025-auto, of zich al grotendeels richten op 2026, wanneer een compleet nieuw technisch reglement ingaat.

De eerste races van het jaar geven teams een indicatie van hun werkelijke competitiviteit. Is de auto goed genoeg om mee te doen voor de titel, dan loont het om verder te ontwikkelen en de strijd aan te gaan. Maar als blijkt dat Red Bull of McLaren opnieuw een ongenaakbare voorsprong heeft, kan het slimmer zijn om de middelen te verschuiven naar 2026. Die nieuwe regels bieden namelijk een kans om een technologische voorsprong op te bouwen en de pikorde in de Formule 1 te herschikken.

“Ik denk dat we vanaf het begin van 2025 tijd en middelen zullen moeten verdelen tussen de twee programma’s,” aldus Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur in Formule 1 Magazine. “En de resultaten van de eerste races in 2025 zullen bepalen hoe we vanaf dan verder gaan. Als je je vrij snel realiseert dat er niet veel te winnen of te verliezen valt, steek je al je energie in het 2026-project. Maar als je meedoet in de strijd om de titels, dan moet je nog steeds een flink aantal uren per week besteden aan de ontwikkeling van de auto voor 2025.”

