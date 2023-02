De FIA heeft de lijst van motorleveranciers vanaf 2026 bekengemaakt. Op deze lijst staat ‘nieuwkomer’ Red Bull Ford, terwijl Honda de meest opvallende naam op de lijst is.

Red Bull maakte vrijdag bekend dat het vanaf 2026 de handen ineenslaat met het Amerikaanse Ford, dat als strategisch en motorisch partner aan de slag gaat. Dat betekent dat de krachtbronnen van Red Bull en zusterteam AlphaTauri vanaf 2026 op naam staan van Red Bull Ford Powertrains.

Het was geen onverwachte aankondiging, maar wel een opvallende aangezien Red Bull eind vorig jaar nog de banden met Honda weer aansterkte door niet het logo van de Honda Racing Corporation op de auto te plakken, maar gewoon Honda. Daarnaast liet Red Bull-adviseur Helmut Marko weten dat Honda interesse had in een ‘nieuwe samenwerking’ met Red Bull. De twee partijen werkten sinds 2019 samen en dat verliep succesvol, maar Honda trok zich na 2021 officieel in naam terug uit de Formule 1.

De samenwerking tussen Red Bull en Ford betekent voor Honda, dat tot en met 2025 technische ondersteuning blijft bieden aan Red Bull, dat het op zoek moet naar een ander team om krachtbronnen aan te leveren. Tot nu toe heeft Honda nog niet aangegeven voor welk team zij dat zullen doen.

Vanaf 2026 gaat Sauber, nu nog aangedreven door een Ferrari-motor, door als fabrieksteam van Audi, dat eveneens vanaf 2026 instapt in de Formule 1 als motorleverancier. Alpine zal Renault-krachtbronnen blijven gebruiken, waardoor van de huidige teams enkel Haas F1, Williams, Aston Martin en McLaren kandidaten zijn voor Honda.

Naast Honda, Red Bull Ford en Audi staan ook Ferrari, Alpine en Mercedes weer op de lijst als motorleveranciers vanaf 2026. De Formule 1 introduceert in 2026 een nieuwe motorformule die het interessanter moest maken voor nieuwe fabrikanten om in te stappen. Zo verdwijnt de complexe MGU-H en ligt de nadruk van deze regels op kostenbesparing.

