Het Formule 1-seizoen van 2026 is nog niet begonnen, maar de FIA is al druk bezig met het dichten van mazen in het nieuwe reglement. Eerder kwam al naar buiten dat naar verluidt Mercedes en Red Bull Powertrains een maas hadden gevonden om zo een ‘truc’ te kunnen toepassen op de compressieverhouding van hun motoren. De volgende ‘loophole’ zou echter gaan om de fuel-flowmeter.

Afgelopen vrijdag kwam al naar buiten dat twee motorfabrikanten, vermoedelijk Mercedes en Red Bull Powertains, een ‘truc’ hebben toegepast op de compressieverhouding van hun krachtbronnen. Volgens meerdere bronnen in de paddock zouden de fabrikanten een manier hebben gevonden om de compressieverhouding naar 18:1 te krijgen, in plaats van de toegestane 16:1. Hierbij zouden de technische reglementen niet worden overtreden. Het levert verluidt drie tienden tijdwinst op.

Fuel-flowmeter

Het blijft echter niet bij deze eerste maas in de wet voor de FIA. Het bestuursorgaan hoopt nu echter de teams en fabrikanten een stap voor te blijven, en past het reglement alvast aan. Het zou gaan om eventueel gesjoemel met de fuel-flowmeter, de brandstofstroommeter. In 2026 stapt de Formule 1 volledig over op duurzame brandstoffen. Tijdens de vorige reglementencyclus bedroeg de maximale massastroom nog 100 kg/u, maar in 2026 is de brandstof-energiedoorstroomlimiet 3000 MJ/u.

Daarnaast gebruikte de koningsklasse eerst nog twee verschillende brandstofmeters – eentje voor de teams en een voor de FIA voor controle – maar wordt er nu één standaardunit, geproduceerd door Allengra, gebruikt. Deze wordt in alle auto’s gemonteerd, en de gegevens zijn zowel voor de teams als de FIA beschikbaar. Eventueel gesjoemel kan plaatsvinden als teams proberen om de temperatuur van de fuel-flowmeter te beïnvloeden. De samenstelling van de gemeten brandstof kan zo veranderen of de metingen van het apparaat kunnen eventueel worden gemanipuleerd.

Aanpassing reglement

De FIA is ditmaal echter de teams een stapje voor, en heeft afgelopen oktober al de bewoording van het technisch reglement aangepast. Eerder stond er dat ‘elke opzettelijke verwarming of koeling van de brandstofmeter is verboden’, maar dat heeft de FIA nu aangepast. “Elk apparaat, systeem of procedure waarvan het doel is om de temperatuur van de brandstofstroommeter te veranderen, is verboden”, leest het reglement nu.

