De FIA is niet van plan om Renault te dwingen om als motorleverancier in de Formule 1 te blijven. Nikolas Tombazis, FIA-directeur van de eenzitters, onthult dat de Franse autofabrikant wel een registratiebedrag heeft betaald om als leverancier onder de 2026-reglementen mee te doen, maar het bestuursorgaan zal het bedrijf niet dwingen om hun belofte na te komen.

Het Formule 1-team van Alpine maakte begin november bekend in 2026 als klantenteam van Mercedes verder te gaan. Hiermee komt een einde aan de jarenlange levering van motoren door moederbedrijf Renault. Het Franse bedrijf wil de motorenfabriek in Viry-Châtillon gaan gebruiken voor straatautotechnologie.

Alpine’s samenwerking met Mercedes start in 2026, hetzelfde jaar als de nieuwe reglementen van kracht gaan. Renault had eerder nog toegezegd akkoord te gaan met de vernieuwde reglementen, waar onder andere in staat dat er een gelijke verdeling komt tussen elektrische energie en een verbrandingsmotor die op duurzame biobrandstoffen draait. FIA-directeur Tombazis heeft benadrukt dat het bestuursorgaan er echter niet op uit is om Renault onder druk te zetten om zich aan de eerdere belofte te houden.

“Toen we het registratieproces definieerden, bespraken we dat de registratie bedoeld was om de FIA-kosten te dekken voor het toezicht op de motorfabrikanten bij het opstellen van deze regels,” vertelt Tombazis aan Motorsport Week. “Maar ze zijn niet bedoeld om iemand koste wat kost in de sport te houden.”

Geen dwang

De FIA-topman legt uit dat het door Renault betaalde registratiebedrag geen bindende voorwaarde is voor de Franse autofabrikant om als motorleverancier in de Formule 1 te blijven. “Ik denk niet dat de FIA ooit een motorleverancier zou dwingen om een investering van 1 miljard dollar te doen, omdat ze zich hebben geregistreerd en een klein registratiebedrag hebben betaald”, vervolgt Tombazis. “Het was altijd mogelijk voor iedereen om zich terug te trekken, en we willen dat mensen blijven omdat ze dat willen, niet omdat wij hen dwingen.”

