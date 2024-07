McLaren-teambaas Andrea Stella is blij met het oordeel van de FIA. Volgens de Italiaan heeft het bestuursorgaan gezegd het met het Britse team eens te zijn dat Max Verstappen tijdens het gevecht met Lando Norris in Oostenrijk een waarschuwing had moeten krijgen. Volgens Stella had de aanvaring tussen Verstappen en Norris dan voorkomen kunnen worden.

Ook tijdens het Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië ging het nog even over de ontknoping van de vorige race in Oostenrijk. Vooral McLaren zat nog erg met het verloop van de race voor hun coureur Lando Norris. Het Britse team is van mening dat Verstappen al eerder in de race een waarschuwing had moeten krijgen voor zijn felle verdedigende acties tegen Norris. Een aanvaring tussen de twee coureurs in de slotfase van de race zorgde er uiteindelijk voor dat de Brit met nul punten Oostenrijk verliet.

Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella is de FIA dat nu met het Britse team eens. “We zijn tevreden, want de FIA heeft haar mening gegeven over wat er in Oostenrijk is gebeurd. Deze mening bevestigt dat ons standpunt [dat Verstappen te fel verdedigde, red.] tijdens en direct na de race correct was, daar zijn we blij mee”, zei Stella tegen onder anderen Motorsport.com. “Volgens mij zijn we allemaal tot de conclusie gekomen dat Max een waarschuwing had moeten krijgen. Of zelfs de zwart-witte waarschuwingsvlag. Dat zou de verdere escalatie, die tot de botsing heeft geleid, hebben voorkomen.”

Stella heeft nog steeds respect voor Verstappen

De Italiaanse teambaas herhaalt daarnaast wat McLaren-CEO Zak Brown ook al zei. De Amerikaan vertelde eerder dat McLaren niet op een smerige manier wil gaan racen. Stella is dat met zijn collega eens. “Na de race heb ik meteen gezegd dat we zoveel respect voor Red Bull en Max hebben en dat ze dit [over de limiet racen, red.] niet nodig hebben. Ik sta nog steeds achter die woorden”, aldus Stella. “We willen zelf racen binnen het toelaatbare en op een respectvolle manier. Als team verwachten we dit ook van onze rijders. Dus als we zien dat zij een grens overschrijden, dan gaan we ze zeker laten weten dat het niet correct was, in plaats van ze koste wat het kost te verdedigen.”

